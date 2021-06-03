Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
23 июня 2021 16:35  [76] Нижегородская область планирует внедрить стандарты инвестиционной декларации
23 июня 2021 10:42  [178] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей
23 июня 2021 09:37  [224] Около 1,2 млрд рублей выделят на модернизацию очистных сооружений Богородска
22 июня 2021 16:11  [212] Нижегородский РЦК успешно прошел федеральную сертификацию
22 июня 2021 15:07  [282] Финподдержка Нижегородской области из бюджета РФ выросла вдвое в 2020 году
21 июня 2021 13:11  [284] Внешнеторговый оборот Нижегородской области за четыре месяца 2021 года увеличился на 10%
18 июня 2021 14:57  [507] Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"
18 июня 2021 13:11  [479] Экспорт Нижегородской области вырос более чем на 10% по итогам четырёх месяцев 2021 года
18 июня 2021 12:34  [3160] Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области
17 июня 2021 17:03  [539] Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб
Экономика

Нижегородская область планирует внедрить стандарты инвестиционной декларации

23 июня 2021 16:35  [76] Экономика

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, которые планируют в текущем году внедрить стандарты инвестиционной декларации субъекта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в ходе совещания по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации отметил, что такая работа ведется во исполнение послания президента Федеральному Собранию.

В 2021 году стандарты инвестиционной декларации, помимо Нижегородской области, планируется также внедрить в Московской, Воронежской, Тульской, Новгородской, Сахалинской и Челябинской областях.

Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. Минэкономразвития предстоит привлечь к разработке стандарта деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив. Он подчеркнул, что субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября.

Первый вице-премьер отметил, что инвестиционная декларация представляет собой обязательство региона перед инвестором. Она создается на фиксированный срок, в течение которого остается неизменной.

В декларацию, в частности, планируют включить обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии (порядок реализации приоритетов), инвестиционного потенциала, команды специалистов и их контакты, меры поддержки. Инвестиционная декларация должна соответствовать региональному законодательству, учитывая, что нормы различаются в различных субъектах.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, цель документа – продекларировать инвестиционные возможности и четко сформулировать перспективу развития региона с учетом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ. Важно, чтобы команда, которая отвечает за большой инвестиционный проект в регионе, обладала опытом и компетенцией в сфере инвестиций, сказал он.

"Одна из ключевых целей проекта – установление доверия между инвестором и государством", – подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе организована непрерывная работа по улучшению условий для ведения бизнеса.

"Действует институт инвестиционных уполномоченных, созданы особая экономическая зона "Кулибин" и ТОСЭР, ведется непрерывный диалог с предпринимателями, снимаются инфраструктурные ограничения для новых проектов. В регионе созданы "Путеводитель инвестора" и инвестиционный портал, базовая структура и содержание которых соответствуют идее создаваемого стандарта инвестиционной декларации. Мы готовы в поставленные сроки разработать инвестиционную декларацию. Уверен, эта работа будет полезна и нам, и инвесторам", – пояснил Глеб Никитин.

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в стандарт инвестиционной декларации лег опыт столицы, которая в 2014 году впервые выпустила брошюру "Время инвестировать в Москву".

"Она отражает меры поддержки, доступные инвесторам в регионе, механизмы взаимодействия города и бизнеса, потенциал и преимущества региона для инвесторов. Внедрение подобных документов благоприятно сказывается на инвестиционном климате региона и способствует росту частных вложений", – считает Владимир Ефимов.

Инвестиционная декларация – один из треков в рамках создания единого механизма поддержки инвестиций в регионах. Он включает интерактивную инвестиционную карту и свод инвестиционных правил с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора. Также будут созданы инвестиционные комитеты для коммуникации с бизнесом и агентства развития, отвечающие за продвижение каждого конкретного проекта в субъекте Российской Федерации. По каждому из этих направлений разработаны планы реализации.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин выделил регионы, которые, по его мнению, являются лидерами по комплексному развитию территорий. Он причислил к ним Нижегородскую, а также Московскую, Тюменскую, Липецкую и Тульскую области, а также Татарстан и Сахалин.

Кроме того, Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph