Нижегородская область планирует внедрить стандарты инвестиционной декларации Экономика

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, которые планируют в текущем году внедрить стандарты инвестиционной декларации субъекта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в ходе совещания по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации отметил, что такая работа ведется во исполнение послания президента Федеральному Собранию.

В 2021 году стандарты инвестиционной декларации, помимо Нижегородской области, планируется также внедрить в Московской, Воронежской, Тульской, Новгородской, Сахалинской и Челябинской областях.

Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. Минэкономразвития предстоит привлечь к разработке стандарта деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив. Он подчеркнул, что субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября.

Первый вице-премьер отметил, что инвестиционная декларация представляет собой обязательство региона перед инвестором. Она создается на фиксированный срок, в течение которого остается неизменной.

В декларацию, в частности, планируют включить обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии (порядок реализации приоритетов), инвестиционного потенциала, команды специалистов и их контакты, меры поддержки. Инвестиционная декларация должна соответствовать региональному законодательству, учитывая, что нормы различаются в различных субъектах.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, цель документа – продекларировать инвестиционные возможности и четко сформулировать перспективу развития региона с учетом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ. Важно, чтобы команда, которая отвечает за большой инвестиционный проект в регионе, обладала опытом и компетенцией в сфере инвестиций, сказал он.

"Одна из ключевых целей проекта – установление доверия между инвестором и государством", – подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе организована непрерывная работа по улучшению условий для ведения бизнеса.

"Действует институт инвестиционных уполномоченных, созданы особая экономическая зона "Кулибин" и ТОСЭР, ведется непрерывный диалог с предпринимателями, снимаются инфраструктурные ограничения для новых проектов. В регионе созданы "Путеводитель инвестора" и инвестиционный портал, базовая структура и содержание которых соответствуют идее создаваемого стандарта инвестиционной декларации. Мы готовы в поставленные сроки разработать инвестиционную декларацию. Уверен, эта работа будет полезна и нам, и инвесторам", – пояснил Глеб Никитин.

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в стандарт инвестиционной декларации лег опыт столицы, которая в 2014 году впервые выпустила брошюру "Время инвестировать в Москву".

"Она отражает меры поддержки, доступные инвесторам в регионе, механизмы взаимодействия города и бизнеса, потенциал и преимущества региона для инвесторов. Внедрение подобных документов благоприятно сказывается на инвестиционном климате региона и способствует росту частных вложений", – считает Владимир Ефимов.

Инвестиционная декларация – один из треков в рамках создания единого механизма поддержки инвестиций в регионах. Он включает интерактивную инвестиционную карту и свод инвестиционных правил с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора. Также будут созданы инвестиционные комитеты для коммуникации с бизнесом и агентства развития, отвечающие за продвижение каждого конкретного проекта в субъекте Российской Федерации. По каждому из этих направлений разработаны планы реализации.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин выделил регионы, которые, по его мнению, являются лидерами по комплексному развитию территорий. Он причислил к ним Нижегородскую, а также Московскую, Тюменскую, Липецкую и Тульскую области, а также Татарстан и Сахалин.

Кроме того, Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом.