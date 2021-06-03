Культуру управления электросамокатами будут внедрять в Нижнем Новгороде Общество

Культуру управления электросамокатами будут внедрять в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В администрации Нижнего Новгорода прошло совещание по вопросам регулирования пользования электросамокатами. В нём котором приняли участие представители власти и операторов, предоставляющих услуги аренды этого вида транспортных средств.

Глава города Юрий Шалабаев поддержал идею об организации работы так называемых сэйвгардов - специалистов, которые помогают пользователям разобраться в вопросах эксплуатации электросамокатов в местах их аренды и парковки.

Руководитель направления каршеринг и новая мобильность "Ситимобил" департамента по связям с госорганами Александр Оленин рассказал, что сэйвгарды будут объяснять правила пользования самокатами и помогать поддерживать безопасность и культуру управления. Это важно, поскольку не все пользователи знают и соблюдают правила эксплуатации.

Кроме того, по словам Оленина, хорошо зарекомендовала себя разметка, выделяющая места для разрешённого движения для велосипедов и самокатов.

“Эта простая мера помогает поддерживать культуру использования электротранспорта, а также формирует уважительное отношение друг к другу участников движения, которыми являются и пешеходы", - пояснил он.

На встрече также обсуждались вопросы относительно регулирования скорости движения электросамокатов на определённых городских участках. В частности, необходимость введения скоростного ограничения в местах большого скопления людей до 10 км/ч.

Юрий Шалабаев отметил, что по итогам обсуждения будут подготовлено соглашение по регламентации пользования электротранспортом в Нижнем Новгороде. Его планируют подписать 1 июля.

Всего в Нижнем Новгороде насчитывается порядка 2 700 самокатов, доступных в аренду, и с начала апреля на них уже совершили 700 тысяч поездок.

"Этот вид передвижения набирает всё большую популярность не только из-за приятного времяпрепровождения, но и зарекомендовал себя как экологичный вид транспорта «последней мили», - добавил глава города.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в отношении операторов электросамокатов будут введены определенные ограничения. Планируется, что они затронут центр города и набережные. В ближайшее время будет принято решение на уровне правительства региона.

Сейчас на ряде улиц скорость движения самокатов уже ограничена: до 15 км/ч - на Большой Покровской и Нижневолжской набережной. При том, что стандартная максимальная скорость электросамоката – 25 км/ч, ограничение "вшито" в программное обеспечение и действует автоматически при въезде на эти улицы.