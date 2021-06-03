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Общество

Жаркая погода с температурой до +35°С сохранится в Нижегородской области 28 июня

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Фото: НИА "Нижний Новгород" - Олег Золото

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 28 июня 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днём 28 июня, местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранится аномально жаркая погода с температурой до +35°С.

Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Также ведомство предупреждает о возможности возникновения ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации ж/д полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий маломерных судов на воде.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить в знойную погоду светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Кроме того, по информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, высокий класс пожарной опасности лесов установлен во многих районах Нижегородской области. Поэтому в регионе установлен запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд 1917 года был побит в Нижнем Новгороде на прошлой неделе.

Но по прогнозам синоптиков, на этой неделе аномальная жара покинет Нижегородскую область.

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Теги:
Жара МЧС ЧС
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