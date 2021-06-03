Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2021 15:23  [46] Движение транспорта ограничат на двух улицах в Советском районе из-за строительства жилого дома
02 июля 2021 14:50  [124] Бюст императора Александра II будет установлен в Городце
02 июля 2021 14:42  [108] Более 15 нижегородских многодетных семей получили участки под ИЖС во II квартале 2021 года
02 июля 2021 14:37  [93] Литературный перекресток с героями книг Аркадия Гайдара появится в Арзамасе
02 июля 2021 14:18  [99] Депутаты Дзержинской Гордумы проинспектировали благоустройство дворов по нацпроекту
02 июля 2021 13:36  [117] Максимальный класс пожароопасности установится в ряде районов Нижегородской области до 5 июля
02 июля 2021 13:14  [194] Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделено по 10 тысяч рублей
02 июля 2021 13:02  [196] Виновный в разливе химических отходов около "Дзержинского оргстекла" оштрафован на 500 тыс. рублей
02 июля 2021 12:43  [200] Еще 27 человек умерли от COVID-19 в Нижегородской области за сутки
02 июля 2021 11:58  [646] Вернувшиеся из-за границы нижегородцы оштрафованы белее чем на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19
Общество

Бюст императора Александра II будет установлен в Городце

02 июля 2021 14:50  [124] Общество

Фото: GorodetsTV

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городце Нижегородской области 3 июля будет торжественно установлен бюст императора Александра II. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городецкого района.

Отмечается, что в мероприятии примут участие руководители исторического фонда "Наследие", представители власти, священнослужители, историки-краеведы и научные деятели.

Торжественное открытие скульптуры приурочено к 110-летию со дня установки прежнего бронзового бюста императора на Александровской площади в Городце (3 июля 1911 года). В истории России памятники и бюсты императора Александра II всегда символизировали славу, мир, развитие и стабильность страны, пояснили в администрации Городецкого района.

С инициативой восстановить памятный знак выступил президент некоммерческого благотворительного фонда "Наследие" Николай Решетников. Она направлена на сохранение исторической памяти, культурного и духовного наследия, а также увековечивание памяти выдающихся деятелей и значимых событий прошлого.

Ранее сообщалось, что памятник создателю "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимиру Далю установят в Нижнем Новгороде. Инициатором выступил Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля. Депутаты Думы Нижнего Новгорода также поддержали установку памятника.

СПРАВКА:
Нижегородская область тесно связана с реформами Александра II. Так, с инициативой провести крестьянскую реформу в 1857 году выступили именно нижегородские дворяне. Год спустя Александр II лично поблагодарил дворянство Нижегородской губернии за эту инициативу, послужившую толчком к отмене крепостного права. В 2021 году исполняется 160 лет со дня отмены крепостного права в России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец История Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph