Бюст императора Александра II будет установлен в Городце Общество

Фото: GorodetsTV

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городце Нижегородской области 3 июля будет торжественно установлен бюст императора Александра II. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городецкого района.

Отмечается, что в мероприятии примут участие руководители исторического фонда "Наследие", представители власти, священнослужители, историки-краеведы и научные деятели.

Торжественное открытие скульптуры приурочено к 110-летию со дня установки прежнего бронзового бюста императора на Александровской площади в Городце (3 июля 1911 года). В истории России памятники и бюсты императора Александра II всегда символизировали славу, мир, развитие и стабильность страны, пояснили в администрации Городецкого района.

С инициативой восстановить памятный знак выступил президент некоммерческого благотворительного фонда "Наследие" Николай Решетников. Она направлена на сохранение исторической памяти, культурного и духовного наследия, а также увековечивание памяти выдающихся деятелей и значимых событий прошлого.

Ранее сообщалось, что памятник создателю "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимиру Далю установят в Нижнем Новгороде. Инициатором выступил Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля. Депутаты Думы Нижнего Новгорода также поддержали установку памятника.

СПРАВКА:

Нижегородская область тесно связана с реформами Александра II. Так, с инициативой провести крестьянскую реформу в 1857 году выступили именно нижегородские дворяне. Год спустя Александр II лично поблагодарил дворянство Нижегородской губернии за эту инициативу, послужившую толчком к отмене крепостного права. В 2021 году исполняется 160 лет со дня отмены крепостного права в России.