Продукция "Нижний 800" появится в супермаркетах SPAR Нижнего Новгорода и Москвы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Молодёжном центре "Высота" в Нижнем Новгороде 2 июля состоялось подписание лицензионного контракта между сетью продуктовых магазинов SPAR и АНО "Центр 800". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Уже в ближайшие выходные в 61 магазине сети в Нижегородской области, а также в московских магазинах - на Лубянке и Смоленской площади - стартуют продажи лицензионной продукции 800-летия Нижнего Новгорода. В торговых точках можно будет купить головные уборы, одежду, сувениры, изделия народных художественных промыслов, а также товары для дома, посуду, продукты питания и многое другое.

Директор АНО "Центр 800" Софья Юдина рассказала, что главными целями лицензионной программы к 800-летию Нижнего Новгорода являются гарантии высокого качества продукции, а также возможность купить товары в формате 24/7. Этого удалось достичь благодаря участию в программе крупных сетевых ритейлеров, первым из которых стала сеть SPAR.

"Широкая адресная программа и круглосуточный режим работы нашего лицензиата позволят сделать приобретение сувениров удобным и приятным. Уверена, что наше партнерство будет плодотворным для всех», — сказала представитель "Центра 800".

В свою очередь генеральный директор сети "СПАР Миддл Волга" Анатолий Подлесов отметил, что компания рада быть официальным партнёром бренда "Нижний 800".

"Уверены, что продукция, представленная в наших супермаркетах, найдет отклик у покупателей как в Нижегородской области, так и в Москве. Мы не сомневаемся, что это партнёрство принесет отличные результаты", - сообщил он.

Продукция будет представлена в магазинах SPAR на фирменных стойках "Нижний 800". Отмечается, что более 90 процентов производственных лицензиатов программы – нижегородские предприятия.

Напомним, что в Нижегородской области открыто два официальных магазина "Нижний 800", где можно приобрести фирменную продукцию: с апреля работает флагманский магазин на ул. Большой Покровской, 8; а в начале июня открылся второй - в ТЦ "Мега" в Кстовском районе.