Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2021 19:12  [110] Продукция "Нижний 800" появится в супермаркетах SPAR Нижнего Новгорода и Москвы
02 июля 2021 18:47  [145] Для удобства жителей ремонт многоквартирных домов в Нижнем Новгороде будет ускорен
02 июля 2021 18:10  [112] Шесть социальных проектов первичных отделений "Единой России" будут реализованы в Сормовском районе
02 июля 2021 17:39  [126] Свыше 13 тысяч заявлений на прием в первые классы поступило в нижегородские школы
02 июля 2021 17:16  [123] "Нижегородцы – это про труд, мужество и верность родной земле", - Вадим Булавинов
02 июля 2021 16:59  [158] Золотые медали получат 732 нижегородских выпускника 2021 года
02 июля 2021 16:18  [286] Остановку общественного транспорта "Метро Пролетарская" временно перенесут
02 июля 2021 15:41  [280] Юрий Шалабаев поручил ускориться при реконструкции сквера на площади Горького
02 июля 2021 15:23  [233] Движение транспорта ограничат на двух улицах в Советском районе из-за строительства жилого дома
02 июля 2021 14:50  [294] Бюст императора Александра II будет установлен в Городце
Общество

Продукция "Нижний 800" появится в супермаркетах SPAR Нижнего Новгорода и Москвы

02 июля 2021 19:12  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Молодёжном центре "Высота" в Нижнем Новгороде 2 июля состоялось подписание лицензионного контракта между сетью продуктовых магазинов SPAR и АНО "Центр 800". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Уже в ближайшие выходные в 61 магазине сети в Нижегородской области, а также в московских магазинах - на Лубянке и Смоленской площади - стартуют продажи лицензионной продукции 800-летия Нижнего Новгорода. В торговых точках можно будет купить головные уборы, одежду, сувениры, изделия народных художественных промыслов, а также товары для дома, посуду, продукты питания и многое другое.

Директор АНО "Центр 800" Софья Юдина рассказала, что главными целями лицензионной программы к 800-летию Нижнего Новгорода являются гарантии высокого качества продукции, а также возможность купить товары в формате 24/7. Этого удалось достичь благодаря участию в программе крупных сетевых ритейлеров, первым из которых стала сеть SPAR.

"Широкая адресная программа и круглосуточный режим работы нашего лицензиата позволят сделать приобретение сувениров удобным и приятным. Уверена, что наше партнерство будет плодотворным для всех», — сказала представитель "Центра 800".

В свою очередь генеральный директор сети "СПАР Миддл Волга" Анатолий Подлесов отметил, что компания рада быть официальным партнёром бренда "Нижний 800".

"Уверены, что продукция, представленная в наших супермаркетах, найдет отклик у покупателей как в Нижегородской области, так и в Москве. Мы не сомневаемся, что это партнёрство принесет отличные результаты", - сообщил он.

Продукция будет представлена в магазинах SPAR на фирменных стойках "Нижний 800". Отмечается, что более 90 процентов производственных лицензиатов программы – нижегородские предприятия.

Напомним, что в Нижегородской области открыто два официальных магазина "Нижний 800", где можно приобрести фирменную продукцию: с апреля работает флагманский магазин на ул. Большой Покровской, 8; а в начале июня открылся второй - в ТЦ "Мега" в Кстовском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Торговля Юбилеи и праздники
Поделиться:
Новости по теме
07 июня 2021 18:00  [794] Второй фирменный магазин "Нижний 800" открылся в преддверии Дня города
30 апреля 2021 18:30  [722] Полсотни предприятий присоединились к лицензионной программе 800-летия Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph