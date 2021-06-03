Разрушенную без согласования историческую ограду усадьбы Кабачинского на Верхневолжской набережной обязаны восстановить Общество

Фото: СпасГрад - Нижний Новгород/ Vk.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Снос ограждения объекта культурного наследия регионального значения - особняка Н.В. Кабачинского - не был согласован с властями. Об этом ИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Дом №12 по Верхневолжской набережной - особняк инженера-механика Сормовского завода Николая Кабачинского был построен в 1912-1913 гг. Здание является образцом архитектуры позднего модерна с классицистическими чертами.

30 июня градозащитники забили тревогу: обнаружилось, что ограду вокруг дома частично снесли.

Как рассказали в УГОКН Нижегородской области, здание является объектом культурного наследия регионального значения "Дом Н.В. Кабачинского" в соответствии с решением Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471.

Снос ограждения не был согласован собственником здания с управлением, что является нарушением особого правового режима регулирования архитектурно- градостроительной деятельности на исторических территориях Нижнего Новгорода, утверждённого решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 № 370-м.

В связи с произошедшим ведомство провело выездную проверку и установило факт нарушения требований законодательства РФ в области

госохраны ОКН, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Материалы будут направлены на рассмотрение в суд, заявили в управлении.

Кроме того, ещё в 2016 году управлением был согласован проект ремонта данного ограждения с сохранением его исторического архитектурного облика. Данное ограждение является неотъемлемым элементом историко-градостроительной среды объекта культурного наследия и подлежит восстановлению, подчеркнули в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Напомним, усадьба Кабачинского в январе 2020 года была выставлена на продажу за 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что собственнику поручили скорректировать проект воссоздания "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде, поскольку проведённые на этом ОКН работы значительно изменили его исторический облик и не соответствовали проекту.