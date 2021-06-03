Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2021 11:55  [1] Разрушенную без согласования историческую ограду усадьбы Кабачинского на Верхневолжской набережной обязаны восстановить
05 июля 2021 11:23  [77] Пятый класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области 6-10 июля
05 июля 2021 11:04  [107] Вспышка вируса АЧС зарегистрирована в Воротынском районе
05 июля 2021 10:44  [143] Площадь Советскую в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году
05 июля 2021 10:32  [401] Глеб Никитин получил вторую дозу вакцины от COVID-19
05 июля 2021 10:13  [174] Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария"
05 июля 2021 09:32  [405] Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю
05 июля 2021 09:18  [164] Антинаркотический проект студенток НГПУ получил грантовую поддержку правительства Нижегородской области
05 июля 2021 00:07  [2434] Жаркая погода вновь придет в Нижегородскую область
04 июля 2021 12:59  [672] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 4 июля COVID-19
Общество

Разрушенную без согласования историческую ограду усадьбы Кабачинского на Верхневолжской набережной обязаны восстановить

05 июля 2021 11:55  [1] Общество

Фото: СпасГрад - Нижний Новгород/ Vk.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Снос ограждения объекта культурного наследия регионального значения - особняка Н.В. Кабачинского - не был согласован с властями. Об этом ИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Дом №12 по Верхневолжской набережной - особняк инженера-механика Сормовского завода Николая Кабачинского был построен в 1912-1913 гг. Здание является образцом архитектуры позднего модерна с классицистическими чертами.

30 июня градозащитники забили тревогу: обнаружилось, что ограду вокруг дома частично снесли.

Как рассказали в УГОКН Нижегородской области, здание является объектом культурного наследия регионального значения "Дом Н.В. Кабачинского" в соответствии с решением Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471.

Снос ограждения не был согласован собственником здания с управлением, что является нарушением особого правового режима регулирования архитектурно- градостроительной деятельности на исторических территориях Нижнего Новгорода, утверждённого решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 № 370-м.

В связи с произошедшим ведомство провело выездную проверку и установило факт нарушения требований законодательства РФ в области
госохраны ОКН, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Материалы будут направлены на рассмотрение в суд, заявили в управлении.

Кроме того, ещё в 2016 году управлением был согласован проект ремонта данного ограждения с сохранением его исторического архитектурного облика. Данное ограждение является неотъемлемым элементом историко-градостроительной среды объекта культурного наследия и подлежит восстановлению, подчеркнули в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Напомним, усадьба Кабачинского в январе 2020 года была выставлена на продажу за 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что собственнику поручили скорректировать проект воссоздания "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде, поскольку проведённые на этом ОКН работы значительно изменили его исторический облик и не соответствовали проекту.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Градозащитники Объекты культурного наследия Снос
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2020 14:48  [2356] Усадьба Кабачинского в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу
24 марта 2019 16:22  [2877] Усадьбы Каменских и Кабачинского выставлены на продажу в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph