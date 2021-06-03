Глеб Никитин предложил упростить процедуру госзакупок для предприятий народных художественных промыслов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предлагается упростить процедуру госзакупок для предприятий народных художественных промыслов.

Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" был одобрен 21 июля 2021 года на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона.

Согласно изменениям, закупка изделий, произведенных в местах традиционного бытования народного художественного промысла (образцы которых зарегистрированы надлежащим образом), может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Глеб Никитин отметил, что в 2020 году отрасль народных художественных промыслов была включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за последствий пандемии. Но для кардинального улучшения экономического положения организаций НХП необходим стабильный спрос и сбыт их продукции.

"На региональном уровне мы провели большую работу в этом направлении и обеспечили загрузку производств в рамках специальной лицензионной программы 800-летия Нижнего Новгорода. Однако мы считаем, что необходимо на федеральном уровне расширить возможности прямых закупок в этой сфере. Это даст более гибкий инструментарий закупок изделий НХП для образовательных учреждений, государственных и муниципальных нужд, а также пополнения музейных фондов", – рассказал глава региона.

Если данный проект федерального закона будет принят, уверен Никитин, то объём реализации продукции может быть увеличен в два раза, что позволит сохранить рабочие коллективов организаций НХП.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что нововведение позволит сократить количество контрафактной и фальсифицированной продукции на рынке.

Председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона Василий Суханов добавил, что ключевым вопросом для развития НПХ является проблема сбыта. Он уверен, что важно и правильно использовать, например, хохломские панно в детских садах, школах, других учреждениях.

"Заводы-производители должны взаимодействовать с дизайнерами, чтобы интегрировать свои высокохудожественные произведения в интерьеры этих организаций", - подчеркнул Суханов.

Законодательная инициатива нижегородских парламентариев будет внесена на рассмотрение в Госдуму РФ, сообщили в пресс-службен правительства.

Напомним, в Нижегородской области насчитывается 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. В регионе работают 28 организаций НХП.

Ранее сообщалось, что два предприятия народных художественных промыслов Нижегородской области – АО "Хохломская роспись" и ПАО "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" – вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий, на которые распространяются первоочередные меры господдержки в период пандемии.

Кроме того, стало известно, что на поддержку нижегородских предпринимателей - в том числе предприятиям народных художественных промыслов - планируется направить дополнительно 280 млн рублей.