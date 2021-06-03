Расходы на содержание нижегородского парка "Швейцария" в текущем году оценили в 57 млн рублей Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля обсудили расходы города на содержание парка "Швейцария" до конца текущего года.

Напомним, ранее депутаты попросили администрацию города подготовить детальный расчёт о планируемых тратах на обслуживание парка после благоустройства.

Директор парка Алексей Башкаев сообщил, что расходы на содержание данного объекта площадью 52 га складываются из следующих статей: зарплатный фонд – 19 млн рублей, содержание территории – 5 млн 625 тыс. рублей, охрана парка – 3 млн 556 тыс. рублей, водоснабжение и водоотведение – 316 тыс. рублей, приобретение спецодежды – 225 тыс. рублей, закупка инвентаря для рабочих – 86 тыс. рублей, расходы на программное обеспечение – 68 тыс. рублей.

Самая большая статья расходов – 18 млн 857 тыс. рублей – заложена на электроснабжение, так как отопление всех павильонов парка возможно только за счёт электричества. Алексей Башкаев подчеркнул, что коммунальные расходы запланированы исходя из проектных мощностей и могут быть скорректированы по факту после прихода арендаторов.

Кроме того, перед открытием парка понадобится потратить 4 млн 599 тыс. рублей на мебель и оборудование в павильонах. На проведение культурно-массовых мероприятий в парке заложена сумма 4 млн рублей.

Общую сумму расходов до конца года директор МАУ "Парк Швейцария" оценил в 57 млн рублей.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил, что руководство парка рассчитывает уже с 2021 года 30% расходов компенсировать за счёт арендаторов.

Депутаты также предложили в бюджет содержания добавить статью расходов на ежегодную подсадку растений.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман подчеркнул, что главная функция парка – социальная.

"Во всех цивилизованных странах мира парки на 90% принадлежат муниципалитетам, ими содержатся и сопровождаются. Это то, что мы должны делать для горожан. Тем более, что на реконструкцию "Швейцарии" выделены немалые средства, и его нужно поддерживать в соответствующем виде", - сказал он.

Напомним, в октябре 2020 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил при формировании бюджета на 2021-2023 годы заложить бюджетные средства на содержание парка "Швейцария" после благоустройства.