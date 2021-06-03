В парке "Швейцария" полностью готова к сдаче новая современная скейт площадка Общество

В нижегородском парке "Швейцария" полностью готова к сдаче новая современная скейт площадка площадью более 1600 кв. метров.

Парк "Швейцария" откроется для посетителей после масштабной реконструкции уже в августе, и протестировать новый городской скейт парк смогут все желающие.

Площадка для скейтеров будет расположена на территории спортивного парка - недалеко от входа на остановке "Ул. Сурикова". Там появится также спортивный центр, площадка для легкой атлетики, примыкающая к километровому беговому кольцу, и многофункциональная спортивная площадка. Кроме того, здесь будет оборудован пункт проката оборудования.

Напомним, что в парке установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.

Благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.