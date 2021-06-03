Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2021 16:20  [3] Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел"
22 июля 2021 16:17  [4] Юрий Шалабаев вручил ветерану ВОВ Александре Курицыной медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода
22 июля 2021 16:11  [31] Комиссия Гордумы одобрила передачу исторических зданий в центре Нижнего Новгорода в облсобственность
22 июля 2021 15:48  [80] В парке "Швейцария" полностью готова к сдаче новая современная скейт площадка
22 июля 2021 15:41  [76] Почти 29 тысяч человек посетили "Поезда здоровья" в Нижегородской области
22 июля 2021 14:51  [118] Депутаты поддержали передачу Богородскому округу водопровода в деревне Сысоевка
22 июля 2021 14:33  [115] Волонтеры помогают медучреждениям Нижегородской области в борьбе с коронавирусом
22 июля 2021 14:02  [423] Нижегородский врач-инфекционист Михаил Животовский умер от коронавируса на 73 году жизни
22 июля 2021 12:56  [649] Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области
22 июля 2021 12:21  [179] Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
Общество

В парке "Швейцария" полностью готова к сдаче новая современная скейт площадка

22 июля 2021 15:48  [80] Общество

В нижегородском парке "Швейцария" полностью готова к сдаче новая современная скейт площадка площадью более 1600 кв. метров.

Парк "Швейцария" откроется для посетителей после масштабной реконструкции уже в августе, и протестировать новый городской скейт парк смогут все желающие.

Площадка для скейтеров будет расположена на территории спортивного парка - недалеко от входа на остановке "Ул. Сурикова". Там появится также спортивный центр, площадка для легкой атлетики, примыкающая к километровому беговому кольцу, и многофункциональная спортивная площадка. Кроме того, здесь будет оборудован пункт проката оборудования.

Напомним, что в парке установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец. 

Благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка. 

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Парк Швейцария Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph