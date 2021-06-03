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Общество

Благоустройство 20 территорий запланировано на Бору в 2021 году по госпрограмме КРСТ

23 июля 2021 16:23  [56] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в 2021 году на Бору будет реализовано 20 проектов по благоустройству. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

"Благодаря программе комплексного развития сельских территорий в этом году на Бору появились новые тротуары, установлены детские и спортивные площадки, а также проведено уличное освещение. Всего на эти цели направлено порядка 17 млн рублей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, уже сданы в эксплуатацию две дороги в селе Останкино, дорога в посёлке ППК, тротуары в сёлах Ямново и Каликино, посёлках Шпалозавод и Чистоборское, детские площадки в сёлах Линда, Ямново и других населённых пунктах.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, всего в регионе из федерального и регионального бюджетов на реализацию программы КРСТ выделено порядка 1 млрд рублей. В рамках программы планируется реализовать пять проектов КРСТ, около 200 проектов по благоустройству. Также строится жильё для работников АПК и соцсферы.

Заместитель главы администрации города Бор Александр Янкин отметил, что программа КРСТ позволяет муниципалитету подавать неограниченное количество заявок по благоустройству объектов, не привязанных к объектам капительного строительства.

"Мы уже направили заявку на участие в программе в следующем году. В перечне – 51 проект", - сказал Александр Янкин.

Финансирование проектов комплексного развития сельских территорий исходит из нескольких источников: 25% - это доля, приходящаяся на местный бюджет и жителей (вложения населения не более 2%), остальные средства направляются из федерального и областного бюджетов.

Напомним, Владимир Путин по итогам съезда "Единой России" поручил принять до 1 ноября ряд мер по комплексному развитию сельских территорий. Они предусматривают, в частности, поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление гражданам льготных кредитов, упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Лукояновском и Дальнеконстантиновском районах.

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Теги:
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