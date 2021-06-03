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Экономика

Штатная численность КСП Нижнего Новгорода будет увеличена до 21 человека

28 июля 2021 13:05  [97] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода будет увеличена до 21 человека. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Как рассказала председатель контрольно-счетной палаты города Юлия Абызова, это необходимо для исполнения возложенных на ведомство законодательством полномочий. Их всего 13, четыре из которых станут новыми для нижегородской КСП.

По ее словам в действующее законодательство 1 июля 2021 года внесены изменения, в соответствии с которыми контрольно-счетная палата должна быть преобразована в юридическое лицо. В связи с этим ведомству дополнительно требуется три инспектора, которые будут вести бухгалтерский учет, исполнять юридические полномочия и полномочия IT-сектора.

Отметим, сейчас в составе контрольно-счетной палаты 8 человек. 

Структура КСП Нижнего Новгорода с 1 октября будет следующей: председатель, заместитель председателя, четыре аудитора, отдел контроля за формированием и исполнением бюджета, отдел аудита эффективности использования имущества, руководитель аппарата и три инспектора.

"Благодаря этому у нас есть реальная возможность вывести работу КСП на тот уровень, который сегодня требует не только бюджет города, но и вся финансово-хозяйственная деятельность муниципалитета", - выразил свое мнение председатель комиссии Гордумы по бюджету Марк Фельдман.

В ходе голосования 24 депутата поддержали увеличение численности, один проголосовал "против", двое воздержались. 

Ранее сообщалось, что внесение изменений в штатную численность КСП потребует дополнительных затрат из городского бюджета.

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Теги:
Городская дума КСП
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