Прокуратура инициировала проверку по факту задымления в общежитии ПИМУ Нижнего Новгорода Происшествия

Прокуратура инициировала проверку по факту задымления в общежитии ПИМУ Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с эвакуацией студентов вуза.

В настоящее время в общении работают следователи, которые устанавливают причины задымления.

Как сообщалось ранее, семь человек пострадали при пожаре в общежитии ПИМУ в Нижнем Новгороде. Из горящего здания пожарными были спасены 25 человек, 65 человек - эвакуированы. Погибших нет.

Пожар начался на четвертом этаже общежития №3 на ул. Медицинская, 5. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:23.

В 18:11 пожарные объявили ликвидацию открытого горения на этаже на площади 45 кв.м. Однако, огонь по перекрытиям перешел на чердачное помещение.

Предварительно площадь пожара составляет 1000 кв.м.