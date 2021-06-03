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Общество

Юрий Шалабаев проверил исполнение соглашения о работе самокатов в Нижнем Новгороде

02 августа 2021 15:02  [36] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на Нижневолжской набережной проверил, как выполняется подписанное с компаниями-операторами соглашение об условиях эксплуатации электросамокатов в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Юрий Шалабаев проверил, как соблюдается скоростной режим, который операторы должны были установить в пределах 15-25 км/час. Также проверил работу сэйвгардов, которые работают в местах аренды и парковки и объясняют правила эксплуатации.

Мэр подчеркнул, что операторы также обязаны обеспечивать безопасность эксплуатации самокатов: следить за исправностью тормозной системы, состоянием светоотражателей, за работой звукового сигнала.

Отмечается, что результатами проверки глава города остался доволен.

Напомним, 6 июля вступило в силу соглашение, которое подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководители компаний-операторов ООО "Вуш", ООО "ЮрентБайк.ру", ИП Архипов П.С. Для уменьшения количества ДТП принято решение об ограничении скорости движения самокатов до 25 км/ч, а территориях с интенсивным пешеходным движением - до 15 км/ч: например, на главной пешеходной улице - ул. Большой Покровской, ул. Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также в городских парках.

В рамках соглашения операторы также обязаны доносить до пользователей правила эксплуатации самокатов: о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, запрете пользоваться электросамокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, запрете использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними, о запрете использовать технику более чем одному человеку и проч.

Ранее сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде насчитывается порядка 2 700 самокатов, доступных в аренду. В связи с этим, планируется внедритькультуру управления электросамокатами.

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Теги:
Безопасность Транспорт Юрий Шалабаев
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