Юрий Шалабаев проверил исполнение соглашения о работе самокатов в Нижнем Новгороде

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на Нижневолжской набережной проверил, как выполняется подписанное с компаниями-операторами соглашение об условиях эксплуатации электросамокатов в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Юрий Шалабаев проверил, как соблюдается скоростной режим, который операторы должны были установить в пределах 15-25 км/час. Также проверил работу сэйвгардов, которые работают в местах аренды и парковки и объясняют правила эксплуатации.
Мэр подчеркнул, что операторы также обязаны обеспечивать безопасность эксплуатации самокатов: следить за исправностью тормозной системы, состоянием светоотражателей, за работой звукового сигнала.
Отмечается, что результатами проверки глава города остался доволен.
Напомним, 6 июля вступило в силу соглашение, которое подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководители компаний-операторов ООО "Вуш", ООО "ЮрентБайк.ру", ИП Архипов П.С. Для уменьшения количества ДТП принято решение об ограничении скорости движения самокатов до 25 км/ч, а территориях с интенсивным пешеходным движением - до 15 км/ч: например, на главной пешеходной улице - ул. Большой Покровской, ул. Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также в городских парках.
В рамках соглашения операторы также обязаны доносить до пользователей правила эксплуатации самокатов: о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, запрете пользоваться электросамокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, запрете использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними, о запрете использовать технику более чем одному человеку и проч.
Ранее сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде насчитывается порядка 2 700 самокатов, доступных в аренду. В связи с этим, планируется внедритькультуру управления электросамокатами.
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