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Общество

"Варикозные" фасады на проспекте Ленина отремонтировали к 800-летию Нижнего Новгорода

05 августа 2021 19:00  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Руководство регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов проверило ход ремонта фасадов и крыш домов на проспекте Ленина в областном центре. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Отмечается, что в Ленинском районе подрядчик - ООО "Строй-Ресурс" - ведёт работы на 25 фасадах и 9 крышах кирпичных домов, построенных в 1960-х годах. Ремонтные работы предусматривают окраску, оштукатуривание и утепление фасадов и цоколей, но и обновление входных групп, водосточных систем, карнизов, приямков подвала. Общая стоимость ремонта составляет 333,7 млн рублей.

В настоящее время ремонт большинства домов уже завершён, остались отдельные работы по устройству отмостки, входных групп, балконных экранов.

"В рамках подготовки города к 800-летию в Ленинском районе отремонтировано порядка 25 многоквартирных домов, готовность некоторых составляет уже 99%, сейчас устраняются мелкие недочеты. Всегда есть какие-то пожелания со стороны жителей, и мы стараемся их учитывать в своей работе и в работе с подрядными организациями", - рассказал генеральный директор Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк.

Кроме того, отремонтированы и семь домов на пр. Ленина, которым дали ироничное название "варикозные". Сейчас на трёх таких домах (№15, 23, 31) работы уже завершены, ещё четыре дома (№ 14, 16, 17, 25) готовятся к комиссионной приёмке.

В правительстве уточнили, что всего на территории Ленинского района в этом году запланирован капитальный ремонт 61 дома, 25 из которых будут отремонтированы к 800-летию Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что фасады 385 жилых домов отремонтировали по требованию Госжилинспекции к 800-летию Нижнего Новгорода. Также к юбилею города обновят фасады пяти образовательным учреждениям.

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Теги:
800-летие Ремонтные работы Фасады
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