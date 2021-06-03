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Изменения в работе общественного транспорта вводятся 7 августа из-за перекрытия Канавинского моста

06 августа 2021 17:45  [123] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 7 августа будет временно изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 5:00 до 18:00 автобусы маршрута А-5 ходить не будут. Затем он пойдёт по ул. Ильинской улице, ул. Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления

Движение автобусных маршрутов Т-37, Т-87 будет сокращено до остановки "Площадь Революции".

Движение автобусных маршрутов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будет организовано по метромосту, ул. Одесской, ул. Горького, пл. Горького, ул. Горького в оба направления.

Автобусы А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от пл. Минина и Пожарского по Варварке, пл. Свободы, ул. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду.

Движение автобусов А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45, а также межмуниципальный маршрут №304 будет организовано по метромосту, улице Одесской, ул.Горького, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, пл. Минина и Пожарского в оба направления.

Маршруты А-26, А-41, А-43, Т-18, Т-57 в направлении пл. Горького пойдут по метромосту, ул. Одесской, ул. Горького; в направлении Заречной части города – по ул. Большой Покровской, ул. Малой Покровской, ул. Малой Ямской, ул. Одесской, метромосту.

Автобусы А-52, Т-24 проследуют по ул. Мурашкинской, ул. Совнаркомовской, метромосту, ул. Одесской, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, пл. Минина и Пожарского в оба направления.

Напомним, 7 августа по причине проведения всероссийского турнира по триатлону с 00:01 до 18:00 будут перекрыты Волжская набережная (от дома № 13 до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Самаркандской), ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Карла Маркса), ул. Стрелка, Георгиевский съезд, ул. Широкая, Зеленский съезд, Нижневолжская набережная, ул. Красная Слобода, Казанский съезд и набережная Гребного канала (от ул. Красная Слобода до дома № 26 наб.Гребного канала).

Кроме того, 7 августа с 5:00 до 18:00 будет ограничено движение по ул. Самаркандской (от ул. Бетанкура до Канавинского моста), по ул. Керченской (от ул. Совнаркомовской до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, по Похвалинскому съезду (от пл. Благовещенской до Малой Покровской).

Ранее сообщалось, что 7 августа на весь день перекроют движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

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Теги:
Дороги Транспорт
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