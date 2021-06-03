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Общество

Комплексное благоустройство Юбилейного бульвара в Нижнем Новгороде близится к завершению

10 августа 2021 15:29  [72] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Комплексное благоустройство Юбилейного бульвара в Нижнем Новгороде, которое проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", приближается к завершению. Администрация Сормовского района сообщила, что готовность объекта оценивается в 75%.

В настоящее время параллельно ведутся работы по укладке тротуаров и установке малых архитектурных форм, смонтировано уже около половины скамеек. В ближайшее время на Юбилейном бульваре появятся качели и урны.

Вдоль Сормовского озера уже заасфальтировали велодорожки, посадили деревья и кустарники, установили новое уличное освещение.

Когда благоустройство на этой территории будет завершено, в Сормовском районе будет полностью обновлено большое пространство от ул. Коминтерна до ул. Циолковского, которое станет удобным и для автомобилистов, и для пешеходов.

Так, проезжая часть была отремонтирована ещё в прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а в этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет полностью реконструирована пешеходная зона.

Напомним, на территории Юбилейного бульвара ранее уже открылся благоустроенный сквер.

А вот скверу на проспекте 70 лет Октября в Сормове повезло меньше: из-за срыва сроков работ с подрядчиком расторгается контракт, и благоустройство, запланированное на июль 2021 года, будет завершено только осенью.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Сормовский район
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