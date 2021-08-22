выборы
Комплекс по изготовлению автокомпонентов появится на Автозаводе
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2021 18:45  [205] Сельхозярмарка "Дары осени" открылась в Нижнем Новгороде
10 сентября 2021 18:29  [232] Нижегородский общественный транспорт не будет отслеживаться в интернет-приложениях 11 сентября
10 сентября 2021 18:14  [211] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют днём 11 сентября
10 сентября 2021 17:58  [188] Новая школа будет построена в селе Хватовка Нижегородской области
10 сентября 2021 17:25  [225] Юрий Шалабаев потребовал принять все меры для завершения ремонта Дворца детского творчества в срок
10 сентября 2021 17:08  [274] Церемония прощания с Андреем Лапшиным состоится 12 сентября
10 сентября 2021 16:48  [279] Карантин по COVID-19 и ОРВИ частично введён в 139 образовательных организациях Нижегородской области
10 сентября 2021 16:14  [186] Дзержинск с гордостью будет носить почетное звание "Город трудовой доблести" – это наша общая победа, - Евгений Люлин
10 сентября 2021 16:13  [204] Экспонат из музея "Нижегородэлектротранса" может вернуться на туристический маршрут
10 сентября 2021 15:58  [888] Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 11 сентября
Общество

Стафилококк и норовирус обнаружен у работников столовой в гимназии №13 Нижнего Новгорода

10 сентября 2021 11:30  [329] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Стафилококк и норовирус обнаружен у работников столовой в гимназии №13 Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе лабораторных исследований учеников и работников учебного заведения был обнаружен золотистый стафилококк и норовирус. Три работника пищеблока – сотрудники МБУ "Дирекция по организации питания" – носители золотистого стафилококка, у одного технического специалиста гимназии выявлен норовирус.

Стоит отметить, что распространению инфекции послужил ряд причин. В частности, МБУ "Дирекция по организации питания" не обеспечило учебное учреждение необходимым количеством сотрудников, которые в свою очередь не соблюдали требования к обработке посуды, а также уборке пищеблока.

Кроме того, в гимназии распространению инфекции способствовало отсутствие горячей воды в туалетах школы и на пищеблоке и несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря.

Напомним, что "дистант" введен для учеников нижегородской гимназии №13 до снятия карантина.

Ранее сообщалось, что инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода. К врачам 3 сентября обратились родители 24 детей, троих вечером госпитализировали в инфекционную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Роспотребнадзор Школы
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2021 11:05  [761] "Дистант" введен для учеников нижегородской гимназии №13 до снятия карантина
04 сентября 2021 16:31  [2123] Уголовное дело возбуждено по факту заболевания учеников младших классов гимназии №13
04 сентября 2021 14:59  [1054] Инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Прямая линия Губернатора Нижегородской области
Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph