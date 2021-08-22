Стафилококк и норовирус обнаружен у работников столовой в гимназии №13 Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Стафилококк и норовирус обнаружен у работников столовой в гимназии №13 Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе лабораторных исследований учеников и работников учебного заведения был обнаружен золотистый стафилококк и норовирус. Три работника пищеблока – сотрудники МБУ "Дирекция по организации питания" – носители золотистого стафилококка, у одного технического специалиста гимназии выявлен норовирус.

Стоит отметить, что распространению инфекции послужил ряд причин. В частности, МБУ "Дирекция по организации питания" не обеспечило учебное учреждение необходимым количеством сотрудников, которые в свою очередь не соблюдали требования к обработке посуды, а также уборке пищеблока.

Кроме того, в гимназии распространению инфекции способствовало отсутствие горячей воды в туалетах школы и на пищеблоке и несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря.

Напомним, что "дистант" введен для учеников нижегородской гимназии №13 до снятия карантина.

Ранее сообщалось, что инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода. К врачам 3 сентября обратились родители 24 детей, троих вечером госпитализировали в инфекционную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.