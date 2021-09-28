Отопление в Нижнем Новгороде дали в 99,9% домов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отопление в Нижнем Новгороде дали в 99,9% домов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

По информации на 27 сентября, тепло подается в 7 978 многоквартирных домов.

Что касается остальных домов, в департаменте пояснили, что неудовлетворительная работа систем отопления связана с эксплуатацией погодозависимых котельных, температурными колебаниями или проблемами в системе отопления самих домов.

Ранее также сообщалось, что отопление включено во всех муниципальных образовательных организациях.

Напомним, что с 20 сентября в Нижнем Новгороде по вопросам пуска тепла начали работать "горячие линии" в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, администрациях районов, домоуправляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях.