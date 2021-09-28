Специальные правила выгула собак разработают в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Instagram, Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специальные правила поведения для посетителей с собаками разработают в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсети Instagram.

Территория парка станет доступна собаководам после открытия на всем его протяжении.

Согласно информации, в парке уже установили 14 урн для уборки за собаками.

"Опытным и любящим животных собаководам объяснять, для какой цели их поставили, не надо", - считают организаторы.

(фото из соцсети Instagram, Парк Швейцария)

Кроме того, в закрытой на данный момент части парка полностью оборудовали две площадки для тренировки собак с песчаным покрытием. На них установили игровые столбики, барьер-шины для аджилити, барьеры, тоннели и стойки для дрессировки, балансиры и другие снаряды. Отмечается, что они подходят и для маленьких, и для больших собак.

Одну из новых площадок обещают открыть уже в декабре.

Ранее нижегородцев попросили воздержаться от прогулок с собаками в парке "Швейцария" до открытия специальных площадок.

Напомним, парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.