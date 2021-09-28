Против гриппа в Нижегородской области привито 25% населения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Против гриппа в Нижегородской области привито 25% населения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, это около 770 тысяч человек, в том числе 165 тысяч детей.

Отмечается, что прививочная кампания против гриппа идет в регионе совместно с вакцинацией от коронавируса. Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. При этом специалисты не рекомендуют делать две прививки одновременно, оптимально - с разницей в месяц.

Для сохранения здоровья населения управление Роспотребнадзора продолжает использовать эффективную ограничительную меру – приостановление (или переход на дистанционный формат) учебного и воспитательного процесса.

Так, по состоянию на 13 октября в 16% образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс (по ОРВИ и по COVID-2019).

Напомним, что более 400 классов в нижегородских школах закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ.

Ранее также сообщалось, что первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области. У одного пациента в регионе одновременно были диагностированы коронавирус и риновирусная инфекция.