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Общество

Новая разновидность коронавируса "дельта" регистрируется в России

21 октября 2021 10:33  [142] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая разновидность коронавируса "дельта" регистрируется в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По словам эпидемиолога, в стране выявлены единичные случаи заболевания, вызванного штаммом коронавируса дельта AY.4.2.

Камиль Хафизов считает, что вероятность широкого распространения коронавируса дельта AY.4.2. в России достаточно высока. Данную разновидность вируса в мире регистрируют все чаще, но сейчас большинство случаев заболевания вызвано другими штаммами.

Ученый заявил, что существующая на сегодняшний день вакцина от коронавируса будет эффективна и для этого штамма.

"Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил он.

Согласно информации, ученые сейчас исследуют штамм. В частности изучается его заразность.

Ранее сообщалось, что Центр им. Гамалеи Минздрава России модифицировал вакцину от коронавируса "Спутник V" под штамм "дельта". 

Индийский штамм получил широкое распространение в Нижегородской области. Причем более 52% всех заболевших коронавирусом штамма "дельта" - молодые трудоспособные граждане. Медики отмечают, что его симптомы напоминают простуду, и потому часто игнорируются молодыми людьми. В этом заключается коварство штамма, что влияет на более широкое распространение вируса. 

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Теги:
Инфекция Коронавирус
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