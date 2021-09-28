Жюри подвело итоги Российского театрального фестиваля им. Горького в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жюри подвело итоги Российского театрального фестиваля им. Горького, который проходил в Нижегородском государственном академическом театре драмы с 14 по 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В конкурсной афише были представлены восемь спектаклей российских театров: "Звезда вашего периода" (16+) Московского художественного театра им. Чехова, "Мещане"(16+) Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, "Ты, я..."(18+) Театра-фестиваля "Балтийский дом", "Русский роман" (16+) Московского академического театра им. Вл. Маяковского, "Васса Железнова и другие" (18+) Национального театра Белграда, "Тарас Бульба" (16+) Нижегородского академического театра драмы им. Горького, "Герои среди нас" (18+) нижегородского ЦТМ.

Запланированный спектакль "Дядя Ваня" (16+) Московского губернского драматического театра был отменен из-за болезни актеров. Позднее художественный руководитель театра Сергей Безруков сообщил в соцсетях о своей госпитализации с коронавирусной инфекцией.

В жюри фестиваля вошли театральные критики из Москвы — заслуженный работник культуры РФ Николай Жегин (председатель жюри), профессор ГИТИСа Нина Шалимова, театровед Ксения Стольная, а также эксперт премий "Золотой софит" и "Золотая маска" Евгений Авраменко из Санкт-Петербурга и профессор современной драматургии Драгана Бошкович из Белграда (Сербия). В составе молодежного жюри фестиваля: студенты Российского института театрального искусства–ГИТИСа Дарья Фомичева и Елена Шибаева.

Итоги были подведены 21 октября. Премия имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева "Талант" была присуждена Центру театрального мастерства (Нижний Новгород) за спектакль "Герои среди нас" по пьесе С. Давыдова.

(фото: пресс-служба театра)

Премия имени народного артиста РСФСР Н.А. Левкоева присуждена заслуженному артисту России Сергею Блохину за исполнение роли Тараса Бульбы в спектакле "Тарас Бульба" Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького.

(фото: пресс-служба театра)

Также жюри отметило специальным призом режиссера Миндаугаса Карбаускиса за глубокую и умную режиссуру спектакля "Русский роман" Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

(фото: пресс-служба театра)

Молодежное жюри присудило диплом актерскому ансамблю спектакля "Мещане" Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург) за создание художественной полифонии образов в пьесе Горького.

(фото: пресс-служба театра)

Остальные театры получили грамоты, подтверждающие участие в фестивале.

Напомним, что на церемонию открытия и первый спектакль нижегородцев пригласил сам Максим Горький. Специально для фестиваля нижегородским театром "МАБУ" была создана трехметровая кукла писателя. Как в свое время автор своими произведениями зажег свет в сердцах его читателей, кукла Горького дала старт фестивалю, осветив театр огромной лампочкой.

Ранее сообщалось, что помимо конкурсных показов в рамках фестиваля проходили творческие встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей, открытые лекции и семинары для студентов. В дни фестиваля в здании Нижегородского театра драмы были открыты три выставки: выставка нижегородских художников "Город Горького в пейзажах и портретах", фотовыставки "Летопись театрального фестиваля им. М. Горького" и "120 лет на нижегородской сцене" с экспозицией театральных костюмов к горьковским постановкам.