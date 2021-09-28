Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в нерабочие дни продолжит работу в обычном режиме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в нерабочие дни продолжит работу в обычном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в правительстве региона.

Так, график курсирования транспорта ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородэлектротранс" в предстоящие две недели не изменится.

В нижегородском метро напротив предусмотрены дополнительные поезда для усиления работы в часы пик.

"Частные перевозчики планируют вывести весь подвижной состав в рейсы во второй половине дня. Такое решение было принято с целью предотвращения скопления пассажиров", - рассказали в ведомстве.

Ранее в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте была размещена информация о переводе предприятия на режим выходного дня. Позднее публикация была удалена.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Многие организации приостанавливают свою деятельность с сохранением заработной платы работников, некоторые категории предприятий продолжают работу в обычном режиме.