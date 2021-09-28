Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2021 14:41  [16] Завершен ремонт улицы Минина в Нижнем Новгороде
25 октября 2021 14:30  [43] Более 75% железнодорожников на Горьковской магистрали сделали прививку от коронавируса
25 октября 2021 14:19  [65] Наталия Кучеренко: "Соблюдение нижегородцами правил позволит пресечь цепочки распространения коронавируса"
25 октября 2021 13:46  [136] Часть тяжело болеющих COVID-19 жителей Нижегородской области имели фиктивные справки о вакцинации
25 октября 2021 13:41  [117] Капремонт перекрестка улиц Ванеева и Сусловой запланирован на 2022 год
25 октября 2021 13:20  [147] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в нерабочие дни продолжит работу в обычном режиме
25 октября 2021 12:30  [110] Главный корпус Мининского университета капитально отремонтируют за 46,6 млн рублей
25 октября 2021 12:20  [106] Жители Дзержинска пожаловались на перебои в теплоснабжении ряда домов
25 октября 2021 12:15  [215] Еще 42 нижегородца скончались от коронавируса в Нижегородской области за сутки
25 октября 2021 11:37  [152] Алексей Алехин: "Всех, у кого есть возможность, прошу влиться в ряды волонтеров, чтобы вместе справиться со сложной ситуацией в регионе"
Общество

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в нерабочие дни продолжит работу в обычном режиме

25 октября 2021 13:20  [147] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в нерабочие дни продолжит работу в обычном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в правительстве региона.

Так, график курсирования транспорта ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородэлектротранс" в предстоящие две недели не изменится.

В нижегородском метро напротив предусмотрены дополнительные поезда для усиления работы в часы пик. 

"Частные перевозчики планируют вывести весь подвижной состав в рейсы во второй половине дня. Такое решение было принято с целью предотвращения скопления пассажиров", - рассказали в ведомстве.

Ранее в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте была размещена информация о переводе предприятия на режим выходного дня. Позднее публикация была удалена.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. 

Многие организации приостанавливают свою деятельность с сохранением заработной платы работников, некоторые категории предприятий продолжают работу в обычном режиме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph