Участок в ЖК "Цветы" передали в собственность Нижегородской области для строительства школы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Участок в ЖК "Цветы-1" передали в собственность Нижегородской области для строительства школы на 1500 мест. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.

Речь идет об участке площадью около 36189 кв.м. (участок №4) в районе поселка Дубенки. Ранее он находился в муниципальной собственности.

Школа будет находиться напротив домов № 13, 13/1 и 13/2. Образовательное учреждение будет возведено по концессии. Соглашение на 15 лет с ООО "Школа Цветы" (учредитель - ООО "СберИнфра") согласовано региональным правительством 9 сентября.

Кроме учебных помещений в здании предусмотрен физкультурно-спортивный блок общей площадью не менее 1400 кв. м., состоящий из двух универсальных спортивных залов и одного малого зала для занятий фитнесом. Также в школе будут созданы культурно-информационный блок, столовая и медицинская часть, а также административно-хозяйственный блок.

Срок реализации проекта — два года с даты заключения соглашения. Его стоимость - 2,04 млрд рублей.

Соглашением также предусмотрено, что концессионер будет осуществлять в школе образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.