Росреестр в Нижегородской области будет работать удалённо в дни каникул с 30 октября по 7 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области в дни с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими согласно указу президента "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.", обеспечит оказание государственных услуг населению в удалённом формате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, пользователям будут доступны все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Там можно подать документы на кадастровый учёт и государственную регистрацию прав, отправить заявление на исправление технической или реестровой ошибки в сведениях об объекте недвижимости, оставить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Выписку из ЕГРН можно также получить с помощью сервиса на сайте Федеральной кадастровой палаты и через Единый портал госуслуг.

Кроме того, поскольку в Нижегородской области нерабочими объявлены дни уже с начала этой недели, МФЦ Нижегородской области в период с 25 октября по 7 ноября осуществляют приём документов на предоставление государственных и муниципальных услуг только по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что "ТНС энерго НН" приостановило очное обслуживание клиентов с 25 октября по 7 ноября. Более того, после 7 ноября очное обслуживание будет возможно лишь по предварительной записи.

Напомним, государственная кадастровая оценка будет проведена в 2022 году в отношении всех учтённых в ЕГРН на территории Нижегородской области земельных участков.