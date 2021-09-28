Концертную зону оборудуют на Моховых горах в городе Бор Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концертную зону в настоящее время оборудуют на Моховых горах в городе Бор. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

В 2020 году концепция благоустройства территории в районе памятника Максиму Горькому и Федору Шаляпину стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малый город" (численностью от 50 до 100 тысяч человек).

"По задумке авторов концепции, благоустройство направлено на сохранение сложившегося природного ландшафта с включением в него органично вписанных элементов благоустройства, которые помогут раскрыть уникальность этого места", - пояснили в министерстве.

На данные работы был выделен грант в размере 90 млн рублей

Сейчас работы продолжаются. По оценке подрядной организации (ООО "Бор-Сити") они выполнены на 76%.

В частности, уже завершено благоустройство территории у памятника. В высокой степени готовности находятся концертная зона, а также площадки для отдыха у воды и тихого отдыха.

Напомним, что в этом году на Моховых горах появилась смотровая площадка. Она представляет собой пешеходный мост над спуском к воде, выполненный из дерева на свайных опорах.

СПРАВКА:

Памятник Горькому и Шаляпину был установлен в 2012 году на месте, где любили отдыхать русский писатель и знаменитый бас. Архитектором стал Александр Горшков.