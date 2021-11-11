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Общество

Вторую часть нижегородского сквера им. Свердлова благоустроят до конца года

12 ноября 2021 14:53  [168] Общество

Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторую часть нижегородского сквера им. Свердлова благоустроят до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800". 

"Планируется, что до конца 2021 года основные работы по скверу Свердлова будут завершены", - сообщили в организации.

Отметим, что ранее планировалось завершить работы в рамках второй очереди благоустройства сквера до конца октября текущего года.

Напомним, что благоустройство выполняется на территории, ограниченной домами 20Б по ул. Большой Покровской, 30А по ул. Грузинской, 17-23 по ул. Алексеевской и 9Б, 11, 13 по ул. Октябрьской. В рамках инфраструктурной программы "Среда 800" на площадке за отелем Mercure, на месте пустыря, создается комфортное общественное пространство.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Подрядчиком выступает ООО "Горстрой".

После благоустройства во второй части сквера им. Свердлова появятся места для отдыха и дорожки для комфортных прогулок, зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и детская зона с игровыми элементами. На территории оборудуют велопарковку, туалет, установят освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.

Напомним, в конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова. Там появились места для отдыха, игровая зона, площадка для мероприятий, навес для ожидания транспорта, обновилось озеленение и освещение.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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