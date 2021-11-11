Новые участки формируются в Нижнем Новгороде для строительства школ и детсадов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые участки формируются в Нижнем Новгороде для строительства школ и детсадов. Об этом рассказал заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Александр Корнилов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 ноября.

Он подчеркнул, что подготовка документации по планировке территории городских округов находится в компетенции правительства Нижегородской области. При этом администрация Нижнего Новгорода может вносить свои предложения, опираясь на программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 года и государственную программу по созданию новых мест в дошкольных учреждениях в 2016-2025 годах.

Так, в этом году департамент направил обращения для формирования и включения в эти программы участков под строительство школ и пристроев: в Березовой пойме, Доскино, на ул. Есенина, ул. Электровозной, ул. Народной, ул. Даргомыжского, ул. Вязниковской и детского сада на ул. Малой Ямской.

Кроме того, сотрудники ведомства недавно направили на согласование увеличение территории лицея №82. Сейчас ведется работа разработка рабочей документации на пристрой.

Также департамент подготовил предложения для размещения новых школ, которые будут построены в Нижнем Новгороде в рамках реализации концессионного соглашения. Из 13 четыре участка оказались интересны концессионеру. Речь идет об ул. Украинской, ул. Гончарова, территории в ЖК "Торпедо" и в районе "Силикатки".

Александр Корнилов отметил, что департаментом ведется аналитическая работа по выявлению новых территория для строительства образовательных учреждений.

В ответ на это присутствовавший на заседании председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов обратил внимание, что сейчас активно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. Он предложил рассмотреть высвобождающиеся участки под строительство объектов социальной инфраструктуры города.

Напомним, что более десяти школ и пять пристроев планируется возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы.

Напомним также, что сейчас строится образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест), а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение корпусов началось в Нижнем Новгороде 1 июня 2020 года.