Профильная комиссия Гордумы одобрила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 76,5 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Гордумы одобрили очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год в ходе совместного заседания постоянных комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству 17 ноября.

Как рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета города планируется увеличить на 76,5 млн рублей.

Деньги предлагается распределить следующим образом:

поступления межбюджетных трансфертов:

-70,6 млн рублей - на увеличение расходов на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса на оплату коммунальных услуг и оплату труда работников,

-0,3 млн рублей - на финансирование допрасходов муниципальных образований, связанных с реализацией проектов "Вам решать!";

Доходы от платных услуг:

- 1,2 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Архив города Нижнего Новгорода",

- 0,9 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек (книжный фонд, текущий ремонт),

- 0,3 млн рублей - на содержание МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода";

Собственные доходы:

- 3,2 млн рублей - на расходы по оплате выкупной стоимости при расселении граждан.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составит 45,07 млрд рублей, расходная – 47,04 млрд рублей, дефицит – 1,97 млрд рублей.

Решение о принятии данных изменений будет принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Напомним, что в октябре Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение расходов города на 566 млн рублей

Напомним также, проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесен на рассмотрение в Гордуму.