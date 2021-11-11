Профильная комиссия Гордумы одобрила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 76,5 млн рублей

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Депутаты Гордумы одобрили очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год в ходе совместного заседания постоянных комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству 17 ноября.
Как рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета города планируется увеличить на 76,5 млн рублей.
Деньги предлагается распределить следующим образом:
поступления межбюджетных трансфертов:
-70,6 млн рублей - на увеличение расходов на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса на оплату коммунальных услуг и оплату труда работников,
-0,3 млн рублей - на финансирование допрасходов муниципальных образований, связанных с реализацией проектов "Вам решать!";
Доходы от платных услуг:
- 1,2 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Архив города Нижнего Новгорода",
- 0,9 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек (книжный фонд, текущий ремонт),
- 0,3 млн рублей - на содержание МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода";
Собственные доходы:
- 3,2 млн рублей - на расходы по оплате выкупной стоимости при расселении граждан.
После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составит 45,07 млрд рублей, расходная – 47,04 млрд рублей, дефицит – 1,97 млрд рублей.
Решение о принятии данных изменений будет принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.
Напомним, что в октябре Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение расходов города на 566 млн рублей
Напомним также, проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесен на рассмотрение в Гордуму.
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