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Общество

Восемь штрафов назначено за нарушения указа о режиме повышенной готовности в Нижнем Новгороде за 17 ноября

18 ноября 2021 18:24  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде 17 ноября состоялись очередные суды по фактам нарушений требований Указа губернатора "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В частности, районные суды рассмотрели 12 дел об административных нарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Два из них были возбуждены в отношении юридических лиц, три - в отношении индивидуальных предпринимателей и семь - в отношении физических лиц.

В итоге семь административных штрафов назначили физическим лицам, и один штраф – юридическому лицу.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, почти 200 протоколов о нарушении эпидемиологических норм было составлено в муниципалитетах Нижегородской области за минувшую неделю.

Ранее за нарушение санитарных требований в условиях коронавирусных ограничений были закрыты шашлычная и магазин на Автозаводе.

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Теги:
Коронавирус Суды Штраф
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