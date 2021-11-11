Парковку транспорта по ночам запретят на Малой Ямской и Грузинской улицах в Нижнем Новгороде

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В Нижегородском районе областного центра с 14 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участках улиц Малой Ямской и Грузинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Данный запрет будет действовать по субботам с 00:00 до 6:00 на участках ул. Малой Ямской: от ул. Маслякова до ул. М. Горького и от ул. Красносельской до её дублера.
По вторникам также с 00:00 до 6:00 аналогичное ограничение вводится на участке ул. Грузинской - от ул. Большой Покровской до Университетского переулка.
Как пояснили в дептрансе, данные изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на штрафстоянку.
Напомним, с 9 декабря запрет на парковку автомобилей в ночное время введут на улице Заломова.
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