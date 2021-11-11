Более 130 зарядных станций для электромобилей планируется установить в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 130 зарядных станций для электромобилей планируется установить в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

"В настоящее время прорабатывается вопрос об установке в 2022 году 136 заправочных станций", - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, мэрия разработала предварительный перечень их мест размещения на территории Нижнего Новгорода.

Еще одну станцию планирует подключить ПАО "МРСК Центр и Приволжья". По предварительной информации, она будет находиться в районе стадиона "Нижний Новгород".

Напомним, пятнадцать зарядных станций для электромобилей в настоящее время функционируют в Нижнем Новгороде. До конца 2021 года в Нижнем Новгороде планируется установка еще одной электрической зарядной станции.

Ранее сообщалось, что около ста нижегородцев ездят на электромобилях.

Напомним, что к концу 2024 года в городе планируется установить более 20 тысяч зарядных станций для электромобилей.