Опубликован оптимизированный проект дублера проспекта Гагарина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опубликован оптимизированный проект дублера проспекта Гагарина. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, в новом проекте дублера первый этап остался без изменений. Он касается строительства участка от улицы академика Сахарова по улице Ботанический сад, эстакады над железнодорожными путями, которые ведут к станции Мыза, и путепровода к улице Ларина около дома №18.

Второй этап подразумевает строительство участка от улицы Ларина до Ольгинского шоссе. Эта дорога пройдет между деревнями Ляхово и Ближнеконстантиново и выйдет на деревню Бешенцево, где соединится с Ольгинским шоссе. Согласно первоначальному плану дублера, дорогу должны были вывести к деревне Козловка и, таким образом, пересекать Ольгинское шоссе она должна была несколько восточнее.

Третья очередь подразумевает участок от Ольгинского шоссе с пересечением трассы P-158 (Арзамасская трасса) через поселок Новинки до улицы Дорожная (Павловская трасса). Согласно первоначальному плану дублера, здесь вообще не планировалось строить дорогу. Ее должны были вывести от Козловки к деревне Ближнее Борисово, а далее — через Кудьминскую промзону и планируемую ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург до выхода на Южный обход Нижнего Новгорода (М-7).

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области отметили, что ориентировочная протяженность трассы по изначальному проекту составляла 21 км и характеризовалась множеством пересечений с железнодорожными путями, в том числе с запланированной трассой ВСМ.

В рамках реализации плана развития жилищного строительства (в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации) в условиях активно развивающихся территорий п. Ольгино, п. Новинки, ЖК „Акварель“, ЖК „Новая Кузнечиха“, а также пригородных территорий назрел вопрос необходимости строительства дублера проспекта Гагарина. В результате проведенной аналитической работы выполнена оптимизация трассы будущей магистрали с разбивкой на очереди строительства.

Последняя, четвертая очередь строительства подразумевает участок от улицы Дорожная до улицы Фучика со строительством нового моста через Оку.

Как сообщалось ранее, проектные работы по 2 и 3 очереди строительства дублера Гагарина в Нижнем Новгороде запланированы на 2022 год.

Напомним, что Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Его средства пойдут, в том числе, на строительство дублера проспекта Гагарина.

Проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу в марте этого года. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Cтоимость строительства дублера составит 47 млрд рублей.