Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2021 11:03  [63] Нижегородские врачи спасли пациентку со 100% поражением легких
26 ноября 2021 10:43  [177] ТРЦ "OCEANIS Mall" открылся в Нижнем Новгороде
26 ноября 2021 10:36  [189] Опубликован оптимизированный проект дублера проспекта Гагарина
26 ноября 2021 09:05  [160] Нижегородская администрация рассмотрит предложение о льготах для волонтеров на платных парковках
25 ноября 2021 20:47  [348] Нижегородский областной центр борьбы со СПИД в очередной раз признали одним из лучших в стране
25 ноября 2021 19:40  [343] Более 50 долгожителей Нижнего Новгорода в 2021 году отмечают 100-летний юбилей
25 ноября 2021 19:21  [344] Строительство ливневой канализации ведётся в исторической части Арзамаса
25 ноября 2021 19:06  [274] Правительство Республики Татарстан намерено перенимать нижегородский опыт развития агломерации
25 ноября 2021 18:56  [333] Елена Фадеева: "Теперь в фитнес-клубы смогут вернуться те, у кого по разным причинам нет возможности получить QR-код"
25 ноября 2021 18:33  [347] Десять юных нижегородцев наградили за героизм в экстремальных ситуациях
Общество

Опубликован оптимизированный проект дублера проспекта Гагарина

26 ноября 2021 10:36  [189] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опубликован оптимизированный проект дублера проспекта Гагарина. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, в новом проекте дублера первый этап остался без изменений. Он касается строительства участка от улицы академика Сахарова по улице Ботанический сад, эстакады над железнодорожными путями, которые ведут к станции Мыза, и путепровода к улице Ларина около дома №18.

Второй этап подразумевает строительство участка от улицы Ларина до Ольгинского шоссе. Эта дорога пройдет между деревнями Ляхово и Ближнеконстантиново и выйдет на деревню Бешенцево, где соединится с Ольгинским шоссе. Согласно первоначальному плану дублера, дорогу должны были вывести к деревне Козловка и, таким образом, пересекать Ольгинское шоссе она должна была несколько восточнее.

Третья очередь подразумевает участок от Ольгинского шоссе с пересечением трассы P-158 (Арзамасская трасса) через поселок Новинки до улицы Дорожная (Павловская трасса). Согласно первоначальному плану дублера, здесь вообще не планировалось строить дорогу. Ее должны были вывести от Козловки к деревне Ближнее Борисово, а далее — через Кудьминскую промзону и планируемую ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург до выхода на Южный обход Нижнего Новгорода (М-7).

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области отметили, что ориентировочная протяженность трассы по изначальному проекту составляла 21 км и характеризовалась множеством пересечений с железнодорожными путями, в том числе с запланированной трассой ВСМ.

В рамках реализации плана развития жилищного строительства (в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации) в условиях активно развивающихся территорий п. Ольгино, п. Новинки, ЖК „Акварель“, ЖК „Новая Кузнечиха“, а также пригородных территорий назрел вопрос необходимости строительства дублера проспекта Гагарина. В результате проведенной аналитической работы выполнена оптимизация трассы будущей магистрали с разбивкой на очереди строительства.

Последняя, четвертая очередь строительства подразумевает участок от улицы Дорожная до улицы Фучика со строительством нового моста через Оку.

Как сообщалось ранее, проектные работы по 2 и 3 очереди строительства дублера Гагарина в Нижнем Новгороде запланированы на 2022 год.

Напомним, что Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Его средства пойдут, в том числе, на строительство дублера проспекта Гагарина. 

Проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу в марте этого года. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Cтоимость строительства дублера составит 47 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph