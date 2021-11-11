Одностороннее движение вводится на улице Кожевенной и прилегающих к ней переулках с 30 ноября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках с 30 ноября будет введено одностороннее движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, одностороннее движение будет организовано:

по переулку Казарменному - от дома №1 на Нижневолжской набережной до дома №1А;

по улице Кожевенной - от переулка Казарменного до переулка Кожевенного;

по Рыбному переулку - от Кожевенной до Нижневолжской набережной.

Кроме того, для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного согласно приведённой схеме. Припаркованные в зоне ограничений автомобили будут принудительно эвакуироваться на штрафстоянку.

В дептрансе отметили, что эти улицы достаточно узкие, и введение на них одностороннего движения будет способствовать уменьшению заторов.

По переулку Кожевенному ранее уже организовано одностороннее движение от Нижневолжской набережной до улицы Кожевенной.

Также для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного.

В департаменте напомнили, что в соответствии с ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что дорогу на Кожевенной улице выложили брусчаткой, имитирующей мостовую конца XIX - начала XX веков. Причём впервые за долгое время на улице появилось освещение. Кроме того, по проекту "Чистое небо" со световых опор демонтировали силовые кабели и кабели связи - их перенесли в кабельную канализацию под землю.

Напомним, что на улице Кожевенной планируют вернуть исторический облик. В частности, в рамках реализации концепции предлагается стилизовать под старину оформление вывесок, указателей и нумерации домов для воссоздания облика улицы.