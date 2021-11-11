Живую елку установили в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Живую ёлку установили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщила и.о. руководителя департамента культуры города Светлана Гуляева в ходе пресс-коференции 1 декабря.

По ее словам, в настоящее время ее наряжают к Новому году.

На других площадках во всех районах будут установлены искусственные ели.

Также министр культуры Нижегородской области добавил, что инвестор вышел с инициативой установить елку и украсить территорию Стрелки. Он сказал, что это крупное нижегородское предприятие, какое именно - будет сообщено позже. Потом это пойдет в общий фонд украшений города.

Напомним, монтаж новогодних елей и иллюминации начался в нижегородских парках 25 ноября.

Ранее сообщалось, что всего в городе появится более 150 новогодних красавиц.