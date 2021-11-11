Живую елку установили в нижегородском парке "Швейцария"

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Живую ёлку установили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщила и.о. руководителя департамента культуры города Светлана Гуляева в ходе пресс-коференции 1 декабря.
По ее словам, в настоящее время ее наряжают к Новому году.
На других площадках во всех районах будут установлены искусственные ели.
Также министр культуры Нижегородской области добавил, что инвестор вышел с инициативой установить елку и украсить территорию Стрелки. Он сказал, что это крупное нижегородское предприятие, какое именно - будет сообщено позже. Потом это пойдет в общий фонд украшений города.
Напомним, монтаж новогодних елей и иллюминации начался в нижегородских парках 25 ноября.
Ранее сообщалось, что всего в городе появится более 150 новогодних красавиц.
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