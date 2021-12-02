Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2021 16:19  [52] Нижегородская и Тамбовская области обменялись опытом в вопросе переработки ТКО
07 декабря 2021 16:10  [88] Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1225 мест готова на 11%
07 декабря 2021 15:50  [102] Подрядчик приступил к возведению пристроя к нижегородской школе №117
07 декабря 2021 15:42  [79] Новый график движения электрички "Починки – Варя" вводится в Нижнем Новгороде
07 декабря 2021 15:34  [87] Более 150 новых детских площадок и игровых городков установили в Нижнем Новгороде в 2021 году
07 декабря 2021 15:33  [80] Более 560 единиц техники приобрели агропредприятия в этом году при господдержке
07 декабря 2021 15:11  [103] Александр Кулагин: "Жильцы дома на пр.Ленина могут оставаться в своих квартирах, поскольку конструкция дома не повреждена"
07 декабря 2021 14:49  [191] Сбор старой бытовой техники на переработку пройдёт в Нижнем Новгороде 19 декабря
07 декабря 2021 14:35  [196] Главы районов Нижнего Новгорода просят внести изменения в законодательство о вывозе ТКО
07 декабря 2021 14:24  [114] АО "Вимм-Билль-Данн" оштрафовали почти на 500 тысяч рублей за нарушения природоохранных требований
Общество

Более 150 новых детских площадок и игровых городков установили в Нижнем Новгороде в 2021 году

07 декабря 2021 15:34  [87] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 150 новых детских площадок и игровых городков появится в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр рассказал, что 80% запланированного уже выполнено. Так, во дворах нижегородских многоэтажек появилось 90 детских площадок. Из них 77 установлено в рамках предоставленной субсидии на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Ещё 13 профинансировали депутаты.

13 игровых городков установлены по программе "Вам решать!" - в Канавинском, Ленинском, Московском, Приокском и Советском районах. На пяти из них в настоящее время подрядчики устраняют замечания и принимают работу, добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, дополнительно четыре детских площадки - в Автозаводском и Московском районах - появились за счёт средств гранта, полученного по итогам смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование". Ещё восемь игровых площадок профинансировано из фонда поддержки территорий: на эти цели выделено 1,4 млн руб.

Адреса установленных детских площадок можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 16 новых площадок для выгула и дрессировки собак построили в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Ранее сообщалось, что более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде проходит голосование про проектам инициативного бюджетирования "Вам Решать!". Горожане для реализации в 2022 году выдвинули 84 инициативных проекта. Больше всего проектов предложили жители Нижегородского района - 19. Автозаводцы выдвинули 14 инициатив, жители Канавинского района - 12.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph