Более 150 новых детских площадок и игровых городков установили в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 150 новых детских площадок и игровых городков появится в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр рассказал, что 80% запланированного уже выполнено. Так, во дворах нижегородских многоэтажек появилось 90 детских площадок. Из них 77 установлено в рамках предоставленной субсидии на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Ещё 13 профинансировали депутаты.

13 игровых городков установлены по программе "Вам решать!" - в Канавинском, Ленинском, Московском, Приокском и Советском районах. На пяти из них в настоящее время подрядчики устраняют замечания и принимают работу, добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, дополнительно четыре детских площадки - в Автозаводском и Московском районах - появились за счёт средств гранта, полученного по итогам смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование". Ещё восемь игровых площадок профинансировано из фонда поддержки территорий: на эти цели выделено 1,4 млн руб.

Адреса установленных детских площадок можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 16 новых площадок для выгула и дрессировки собак построили в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Ранее сообщалось, что более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде проходит голосование про проектам инициативного бюджетирования "Вам Решать!". Горожане для реализации в 2022 году выдвинули 84 инициативных проекта. Больше всего проектов предложили жители Нижегородского района - 19. Автозаводцы выдвинули 14 инициатив, жители Канавинского района - 12.