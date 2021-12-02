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Общество

Здание бывшего детского сада снесли в Ленинском районе Нижнего Нвогорода

08 декабря 2021 13:08  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе на улице Завкомовской снесли аварийное здание бывшего детского сада завода "Красная Этна". Средства на данные работы были выделены из бюджета Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

Как пояснил глава Ленинского района Александр Кулагин, полуразрушенное здание представляет угрозу местным жителям, поскольку рядом находятся школа, действующий детсад, остановка общественного транспорта. Кроме того, в аварийном строении собирались маргинальные личности, туда забираются дети. Демонтировав здание, была решена важная проблема этой территории, подчеркнул Кулагин.

Подрядная организация до 13 декабря приведёт в порядок освободившийся участок, затем выполнит последующую планировку и засыплет территорию плодородной почвой.

Ранее в Ленинском районе снесли находящийся в аварийном состоянии самовольно установленный торговый павильон, расположенный возле дома №12 по улице Порт-Артурская.

Напомним, более 100 самовольно установленных сараев и гаражей снесли в Нижегородском районе. При этом всего в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещенных сарая и 461 гараж.

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Теги:
Благоустройство Ленинский район Снос
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