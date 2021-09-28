Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2021 17:55  [1] Аварийный торговый павильон снесли около школы в Ленинском районе
22 октября 2021 17:33  [56] Центр по работе с абонентами "Нижегородского водоканала" станет принимать только по записи
22 октября 2021 17:25  [76] Временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября
22 октября 2021 17:06  [87] Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области
22 октября 2021 16:44  [148] Дежурные группы будут работать во всех детсадах Нижнего Новгорода
22 октября 2021 16:08  [102] Нижегородцы могут обратиться в волонтерский центр по оказанию помощи в период пандемии
22 октября 2021 15:23  [104] Александр Щелоков: "Данные переписи населения лягут в основу стратегии развития региона"
22 октября 2021 15:12  [126] Семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы
22 октября 2021 15:02  [159] Блюда из индейки и морской капусты появились в меню в нижегородских школах
22 октября 2021 14:58  [118] Еще две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"
Общество

Аварийный торговый павильон снесли около школы в Ленинском районе

22 октября 2021 17:55  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода демонтировали находящийся в аварийном состоянии самовольно установленный нестационарный торговый объект, расположенный возле дома №12 по улице Порт-Артурская. Об этом сообщает городская администрация.

Как пояснил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, данный объект находился в неудовлетворительном техническом состоянии, но доступ при этом в него не был ограничен, что способствовало созданию криминогенной обстановки.

Кроме того, данный торговый павильон расположен на пути следования жителей посёлка Дачный к объектам социальной инфраструктуры - школе, детскому саду, медицинским учреждениям и остановке общественного транспорта. В строение начали забираться дети. В связи с этим приняты срочные меры по его демонтажу.

Александр Кулагин также рассказал, что уже на следующей неделе подрядчик приведёт в порядок территорию после демонтажа.

В администрации добавили, что работы проводятся в соответствии с постановлением "Об утверждении административного регламента администрации Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов".

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых павильонов.

Напомним, четыре павильона над входами в метро снесли в Ленинском районе во исполнение судебных решений. На месте демонтированных построят новые.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Снос Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph