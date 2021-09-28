Аварийный торговый павильон снесли около школы в Ленинском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода демонтировали находящийся в аварийном состоянии самовольно установленный нестационарный торговый объект, расположенный возле дома №12 по улице Порт-Артурская. Об этом сообщает городская администрация.

Как пояснил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, данный объект находился в неудовлетворительном техническом состоянии, но доступ при этом в него не был ограничен, что способствовало созданию криминогенной обстановки.

Кроме того, данный торговый павильон расположен на пути следования жителей посёлка Дачный к объектам социальной инфраструктуры - школе, детскому саду, медицинским учреждениям и остановке общественного транспорта. В строение начали забираться дети. В связи с этим приняты срочные меры по его демонтажу.

Александр Кулагин также рассказал, что уже на следующей неделе подрядчик приведёт в порядок территорию после демонтажа.

В администрации добавили, что работы проводятся в соответствии с постановлением "Об утверждении административного регламента администрации Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов".

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых павильонов.

Напомним, четыре павильона над входами в метро снесли в Ленинском районе во исполнение судебных решений. На месте демонтированных построят новые.