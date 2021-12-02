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Общество

Нижегородские ДУКи увеличили количество дворников для уборки снега

08 декабря 2021 19:11  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода увеличили количество дворников и спецтехники, задействованных в уборке снега на придомовых территориях.

Ранее сообщалось, что через Нижегородскую область проходит атмосферный фронт, и за прошедшие сутки в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков. Сегодня и завтра ожидается погода с температурой, близкой к нулю, а в пятницу грядёт резкое похолодание до -15°.

В Ассоциации домоуправляющих компаний рассказали, что для устранения последствий сильного снегопада задействованы все имеющиеся силы - более 880 дворников с учётом привлечения дополнительных сил. Если погода ещё ухудшится, у подрядчиков есть резерв - около 80 человек.

В перечень работ дворников входит очистка территории от снега и наледи, а также её обработка противогололёдными материалами - в первую очередь, входных групп и подъездов, а также тротуаров и проездов между домами.

Также широко применяется механизированная уборка – в ежедневном режиме задействовано 45 тракторов МТЗ-82. Часть из них оборудована отвалом и щеткой, часть – погрузчиком и щёткой. Кроме тракторов, работающих на постоянной основе, для ликвидации последствий снегопада привлечено 13 единиц дополнительной техники – это погрузчики и средства малой механизации.

В Ассоциации ДУКов отметили, что по ночам уборка дворов не производится, но тракторы и дворники начинают работу с 5:00-6:00 утра.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев 8 декабря совершил инспекционный объезд всех районов Нижнего Новгорода, основываясь на обращениях нижегородцев, поступивших ему в соцсетях и на платформе "Лобачевский". По итогам проверки мэр заявил, что остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров в городе.

Ранее сообщалось, что ДУКИ и ТСЖ будут штрафовать за ненадлежащую уборку снега во дворах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городское хозяйство ДУК Снег
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