Нижегородские рестораторы представят новогоднее меню во второй половине декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские рестораторы представят специальное меню во второй половине декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал глава нижегородской Федерации рестораторов и отельеров Александр Котюсов.

По его словам, нижегородцы и гости города смогут попробовать необычные праздничные блюда, ориентировочно, с 25 декабря до 10 января. Каждый ресторан самостоятельно примет решение, когда ввести их в меню, которое будет носить название "Новогодняя гастрономическая столица".

"Мы обсуждали в Центре "800" возможность создания новогодних блюд, которые были бы интересны жителям и гостям нашего города. Рестораны разрабатывают меню на свое усмотрение, но это будут блюда из нижегородских продуктов", - отметил Александр Котюсов.

Он также рассказал, что у рестораторов города возникла идея провести серию гастрономических ужинов в ресторанах города. Они представят посетителям новогодние сеты. Расписание будет сформировано в ближайшее время.

Как ранее сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, данная акция проводится в рамках фестиваля "Новогодняя столица России", который стартует в Нижнем Новгороде 11 декабря.

Свое намерение разработать праздничное меню уже подтвердило около 30 ресторанов города. Попробовать новогоднее меню можно будет также в формате take away.

Отметим, что специальное меню "Волжской кухни" было доступно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода в 25 ресторанах города.

Напомним также, что нижегородские кафе и рестораны на центральных улицах города откроют зимние веранды к Новому году.