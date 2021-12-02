Нижегородские рестораторы представят новогоднее меню во второй половине декабря

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Нижегородские рестораторы представят специальное меню во второй половине декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал глава нижегородской Федерации рестораторов и отельеров Александр Котюсов.
По его словам, нижегородцы и гости города смогут попробовать необычные праздничные блюда, ориентировочно, с 25 декабря до 10 января. Каждый ресторан самостоятельно примет решение, когда ввести их в меню, которое будет носить название "Новогодняя гастрономическая столица".
"Мы обсуждали в Центре "800" возможность создания новогодних блюд, которые были бы интересны жителям и гостям нашего города. Рестораны разрабатывают меню на свое усмотрение, но это будут блюда из нижегородских продуктов", - отметил Александр Котюсов.
Он также рассказал, что у рестораторов города возникла идея провести серию гастрономических ужинов в ресторанах города. Они представят посетителям новогодние сеты. Расписание будет сформировано в ближайшее время.
Как ранее сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, данная акция проводится в рамках фестиваля "Новогодняя столица России", который стартует в Нижнем Новгороде 11 декабря.
Свое намерение разработать праздничное меню уже подтвердило около 30 ресторанов города. Попробовать новогоднее меню можно будет также в формате take away.
Отметим, что специальное меню "Волжской кухни" было доступно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода в 25 ресторанах города.
Напомним также, что нижегородские кафе и рестораны на центральных улицах города откроют зимние веранды к Новому году.
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