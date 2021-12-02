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Общество

Благоустройство площадей перед станциями канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору начнется в 2022 году

09 декабря 2021 13:22  [102] Общество
Концепция благоустройства территории перед станцией канатной дороги на Бору

Концепция благоустройства территории перед станцией канатной дороги на Бору

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство площадей перед станциями канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору начнется в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

"Решение о старте работ в следующем году было принято в связи со сроками получения технических условий и подготовкой к благоустройству", - пояснили в организации.

Сро стороны Нижнего Новгорода речь идет о второй очереди благоустройства площади, захватывающей часть территории вокруг станции канатной дороги и участок улицы Сеченова, соединяющий улицу Большую Печерскую через новый прямой проход с зоной посадки на канатной станции.

Первая очередь благоустройства проводилась в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в конце 2020 года. Рядом с канатной дорогой появилась полноценная площадь с освещением, зонами отдыха и клумбами, а также была организована парковка. Перед станцией уложили новое мощение, сделали смотровую площадку на борскую сторону с местами для отдыха.

Ранее планировалось, что вторую очередь благоустройства площади перед "канаткой" выполнят к 800-летию Нижнего Новгорода. Подрядчиком работ определен ООО "Энергоконсалт". Работы необходимо выполнить на основе концепции, разработанной архитектурным бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области.

Как сообщили в АНО "Центр 800", на данный момент на территории второй очереди благоустройства демонтирован гараж, который препятствовал транзиту, проведены основные работы по созданию ливневой канализации на откосе.

Работы в 2022 году затронут участок площади перед канатной дорогой в границах до Казанской набережной. В рамках благоустройства появятся смотровая площадка под станцией; дополнительное озеленение, декоративное и функциональное освещение, будет оборудован общественный туалет.

Кроме того, к ноябрю должна была быть благоустроена и территория возле Нижегородской Соборной мечети, которой также должен заниматься ООО "Энергоконсалт".

Что касается площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора, работы планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение также заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ - 34,9 млн рублей.

Концепцию благоустройства разработал Институт развития городской среды Нижегородской области в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Проект в первую очередь реорганизует и делает более комфортными уже существующие функциональные зоны – парковки, транзит, торговые точки и прочее.

В рамках проекта подрядчику предстоит создать парковку и комфортные места отдыха и ожидания транспорта, обустроить дорожно-тропиночную сеть, организовать функциональные зоны, а также провести дополнительное озеленение и освещение. На территории установят скамейки, урны и информационные стенды.

Кроме того, в рамках контракта нужно будет разработать документацию для организации нестационарных торговых объектов и павильонов на площади с соблюдением дизайна-кода фасадов и вывесок, согласно концепции. Так, идентичность региона на "борской" стороне подчеркнут стеклянные объекты-стенды, отсылающие к Борскому стекольному заводу.

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Теги:
Благоустройство Канатная дорога
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