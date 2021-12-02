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Общество

ЦДТ "Юный автомобилист" в Нижнем Новгороде откроется после ремонта в январе

09 декабря 2021 17:12  [70] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центр детского технического творчества "Юный автомобилист" (ул. Фучика,1) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода откроется после обновления в январе. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 9 декабря.

По словам Владимира Радченко, сейчас в учреждении завершаются ремонтные работы. На проведение работ было выделено 0,8 млн рублей.

Кроме того, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в настоящее время готовит к передаче центру обновленное оборудование. Данный проект реализуется совместно с АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при участии депутата Думы Нижнего Новгорода Романа Пономаренко. 

"Мы надеемся, что в январе проведем торжественное открытие обновленного учреждения дополнительного образования", - заявил Владимир Радченко.

Согласно информации на сайте образовательного учреждения, в центре технического творчества проводятся занятия по 3D-моделированию, авиамоделированию, автомоделированию, судомоделированию, радиоэлектронике, робототехнике, дизайну, декоративно-прикладному искусству и др. Также там действуют объединения: "Юные инспекторы дорожного движения", "Юные любители автомобиля" и "Школа дорожных наук".

Ранее сообщалось, что около 78% юных жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 5 до 17 лет занимаются в кружках и секциях. 

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Теги:
Городская дума Дети Допобразование
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