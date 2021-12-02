Каток у стадиона "Нижний Новгород" откроется в конце декабря Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Каток на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется в конце декабря. Об этом сообщается на странице площадки в соцсети ВКонтакте.

"Сейчас наша команда активно работает, чтобы скрасить ваши новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Согласно информации, он будет работать бесплатно.

Отметим, что в 2020 году два катка у стадиона открылись 31 декабря.

Напомним, почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой.

Ранее сообщалось, что нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, с ограничением по числу посетителей.