Каток у стадиона "Нижний Новгород" откроется в конце декабря

Каток на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется в конце декабря. Об этом сообщается на странице площадки в соцсети ВКонтакте.
"Сейчас наша команда активно работает, чтобы скрасить ваши новогодние праздники", - говорится в сообщении.
Согласно информации, он будет работать бесплатно.
Отметим, что в 2020 году два катка у стадиона открылись 31 декабря.
Напомним, почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой.
Ранее сообщалось, что нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, с ограничением по числу посетителей.
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