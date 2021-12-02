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Общество

Более 1000 самосвалов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после обильного снегопада

10 декабря 2021 14:08  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более тысячи самосвалов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за двое суток после прошедшего снегопада. Об этом рассказал градоначальник Юрий Шалабаев.

В общем объёме было вывезено более 20 тыс. кубометров снега. Дорожники убирали снежные валы, которые появились после прометания улиц. Эти работы велись в основном ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

"Окончание снегопада - это не повод расслабляться. Мы должны воспользоваться передышкой, которую дала нам погода – и привести город в порядок. Впереди выходные – транспортный поток будет меньше. Это прекрасная возможность доделать начатую работу. Я жду, что главы районов, ДУКи и ТСЖ обратят особое внимание на дворовые территории, которые еще не везде очищены от снега", - заявил глава города.

Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, за прошедшие сутки также была выполнена откачка более 344 кубометров воды. За сутки для обработки дорог и тротуаров было израсходовано 125,4 тонны реагентов и более 1,5 тыс. тон песко-соляной смеси.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что накануне количество дорожных рабочих и спецтехники было доведено до максимума – всего было задействовано более 1000 дорожных рабочих и почти 400 единиц техники.

Ранее нижегородский дептранс рассказал о правилах и нормативах уборки снега с улиц города. Так, вывоз снега от остановок, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, с территорий мест массового посещения людей (ТРЦ, рынков, вокзалов, автостанций, театров, школ), с подъездных путей к медучреждениям, а также с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, должен производиться в течение суток. А вот снежные валы на обочинах необходимо убрать с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с непрерывным снегопадом.

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Теги:
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