Почти 400 административных дел возбуждено из-за некачественной уборки снега в Нижнем Новгороде Общество

Почти 400 административных производств возбуждено из-за некачественной и несвоевременной уборки снега в Нижнем Новгороде, сообщили в Административно-технической инспекции города.

На сегодняшний день специалистами АТИ возбуждено 383 административных производства по статье 3.1 КоАП Нижегородской области. Данной статьей предусмотрен штраф для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 8 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сотрудники АТИ продолжат работу по выявлению некачественной уборки снега и в выходные дни.

Ранее сообщалось, что после снегопада, который шел в Нижнем Новгороде практически двое суток с улиц областного центра вывезли более тысячи самосвалов снега.

Напомним, режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде 8 декабря в связи с непрерывным снегопадом.

По итогам объезда Нижнего Новгорода глава города остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров областного центра. Больше всего недочетов в уборке снега было выявлено в Нижегородском районе города. "Я предупредил глав районов, что еще раз проверю в конце недели, как им удалось исправить ситуацию", - заявил Юрий Шалабаев. По нормативам снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки количество выпавших осадков в Нижнем Новгороде достигло почти 50 % от месячной нормы.