Праздничная подсветка будет украшать нижегородскую телебашню до 9 января Общество

Фото: РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Праздничная иллюминация будет украшать нижегородскую телебашню в дни проведения фестиваля "Новогодняя столица России" - с 23 декабря до 9 января. Подсветка в виде поздравительной видеооткрытки будет транслироваться ежедневно в вечерние часы.

Как подчеркнули в Нижегородском филиале РТРС, данная световая инсталляция на 196-метровой конструкции органично дополнит событийную программу, которая будет проходить на праздничных площадках фестиваля.

Напомним, фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде 10 декабря. Нижегородцев и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа в районах города.

Так, с 25 декабря начнут работу праздничные локации по всему городу. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка".