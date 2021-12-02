Прием заявлений на оформление парковочных разрешений начался в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прием заявлений на оформление парковочных разрешений для резидентов, льготных категорий граждан и владельцев электромобилей начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о платных парковках Нижнего Новгорода.

Согласно информации, заявление можно подать на региональном портале Госуслуг (gu.nnov.ru) или обратиться в многофункциональные центры Нижнего Новгорода. Владельцы электромобилей могут также обратиться в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

С порядком получения разрешений можно ознакомиться на сайте "Платное парковочное пространство" . По всем уточняющим вопросам можно обратиться в единый контакт-центр "Платное парковочное пространство", тел.: 8-800-4444-52.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.