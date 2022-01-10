Нижегородские волонтёры активизируют помощь пострадавшим от коронавируса Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Нижегородские волонтёры активизируют работу по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В число добровольцев, готовых помогать в период пандемии, вошли волонтёрские организации, объединившиеся в штаб акции #МыВместе.

"Помощь волонтёров сейчас очень важна. Мы видим достаточно серьёзный рост заболеваемости. И в поддержке нуждаются как те, кто вынужден соблюдать самоизоляцию, так и организации здравоохранения. Волонтёры доставляют лекарства и продукты питания, помогают медикам. Это не просто реальные дела, но и большая моральная поддержка для наших медицинских работников", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, 31 января для добровольцев, которые привлечены к оказанию помощи в пандемию, провели обучающее мероприятие. Им рассказали о направлениях, в которых прежде всего требуется помощь, разъяснили функционал добровольцев, правила доставки продуктов и лекарств жителям, дали рекомендации о взаимодействии с гражданами, которые подают заявки на адресную помощь. Волонтёрская поддержка сейчас нужна прежде всего для доставки продуктов и медикаментов, звонков по базе ветеранов, помощи в поликлиниках, а также в том, чтобы помочь врачам быстрее добираться до пациентов.

"В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилась нагрузка на медицинский персонал. В больницах и поликлиниках города требуется помощь добровольцев. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к помощи в борьбе с коронавирусом", - рассказали в НРО ВОД "Волонтёры Победы".

Чтобы стать волонтером, можно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф или по телефону: 8 (831) 410-81-10.

Обратиться за помощью к волонтёрам можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 8(831)410-81-10.

Напомним, поликлиники Нижегородской области переведены на усиленный режим работы. Так, рабочий день у сотрудников поликлиник начинается в 6:30 и заканчивается в 23:00. Кроме того, частично неотложная помощь оказывается силами поликлиник и по ночам.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Нижегородской области набирает волонтёров для помощи лечебным учреждениям в регионе.