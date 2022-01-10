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Общество

Специалисты ГЖИ и АТИ провели инспекционный рейд по Большой Покровской

02 февраля 2022 17:55  [71] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специалисты ГЖИ совместно с представителями АТИ провели инспекционный рейд по улице Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Во время инспекционного рейда специалисты АТИ обратили внимание коммунальщиков на необходимость обеспечить чистоту тротуаров после проведения работ на крышах зданий.

В МКУ "Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода" отметили, что ежедневный мониторинг крыш проводится в соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева.

Заместитель директора "Административно-технической инспекции" Оксана Широкова заявила, что АТИ уже составила порядка 100 протоколов о правонарушениях по статье 3.9 КоАП Нижегородской области (ненадлежащее содержание нежилых зданий, строений, сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов) в отношении собственников административных зданий, не осуществляющих своевременную очистку крыш. За данное правонарушение предусматривается штраф от 40 до 50 тысяч рублей, в отношении юридических лиц размер штрафов начинается от 250 тысяч рублей, а для должностных лиц сумма штрафа начинается от 50 тысяч. 

Как отметили в областной госжилинспекции, на данный момент в нагорной части специалисты ведомства проверили около двух тысяч домов и выявили 345 нарушений.

Консультант государственной жилищной инспекции Нижегородской области Алексей Монов рассказал, что с начала зимы было составлено 85 протоколов и вынесено 87 предупреждений. 

Ранее сообщалось, что специалисты ГЖИ Нижегородской области выявили более 3,5 тысяч нарушений очистки от снега и наледи.

Также напомним, что в Нижнем Новгороде была усилена работа по очистке кровель зданий от наледи и снега.

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Теги:
АТИ ГЖИ Городское хозяйство
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