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Общество

Определены подрядчики для достройки четырех домов в ЖК "Новинки Smart City"

03 февраля 2022 13:07  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определены подрядчики для достройки четырех домов в ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, по итогам повторных аукционов по достройке ЖК были определены подрядчики для завершения четырех строительства многоквартирных домов № 1, 2, 5 и 31.

Достройкой восьмиэтажки № 1 займется ООО ГК "Энергосистемы". Стоимость проведения достройки составит 337,9 млн рублей, что ниже первоначальной цены на 12,5 млн рублей.

Право на завершение строительства многоэтажного дома № 2 получило ООО "Строительно-монтажное предприятие — 3000". Компания выполнит работы по начальной цене торгов в 350,4 млн рублей.

Аукционы по домам №  5 и 31 были признаны несостоявшимися, так как соответствующая требованиям заявка поступила только от ООО "Жилстрой". За возведение обоих зданий компанией были назначены максимально возможные цены. Строительство десятиэтажного дома № 31 было оценено в 410,1 млн рублей, а восьмиэтажного дома № 5 — в 365,7 млн рублей. Контракт будет заключен с единственной компанией - участницей аукциона.

По имеющейся информации, дома № 1, 2 и 5 подрядчики должны достроить в течение девяти месяцев, а строительство дома №31 составит десять месяцев.

Также были признаны несостоявшимися торги на завершение строительства восьмиэтажек № 3 и № 4, так как все поступившие заявки признаны не соответствующими нормативам. На торги по достройке дома № 23 не было подано ни одной заявки. Данные аукционы планируется провести повторно.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется достроить в ноябре 2022 года.

Также напомним, что в ноябре и декабре прошедшего года три дома в ЖК "Новинки Smart City" были введены в эксплуатацию.

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Теги:
Долгострои Жилье Строительство
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