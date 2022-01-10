Определены подрядчики для достройки четырех домов в ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Определены подрядчики для достройки четырех домов в ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщается на сайте госзакупок. Согласно информации, по итогам повторных аукционов по достройке ЖК были определены подрядчики для завершения четырех строительства многоквартирных домов № 1, 2, 5 и 31. Достройкой восьмиэтажки № 1 займется ООО ГК "Энергосистемы". Стоимость проведения достройки составит 337,9 млн рублей, что ниже первоначальной цены на 12,5 млн рублей. Право на завершение строительства многоэтажного дома № 2 получило ООО "Строительно-монтажное предприятие — 3000". Компания выполнит работы по начальной цене торгов в 350,4 млн рублей. Аукционы по домам № 5 и 31 были признаны несостоявшимися, так как соответствующая требованиям заявка поступила только от ООО "Жилстрой". За возведение обоих зданий компанией были назначены максимально возможные цены. Строительство десятиэтажного дома № 31 было оценено в 410,1 млн рублей, а восьмиэтажного дома № 5 — в 365,7 млн рублей. Контракт будет заключен с единственной компанией - участницей аукциона. По имеющейся информации, дома № 1, 2 и 5 подрядчики должны достроить в течение девяти месяцев, а строительство дома №31 составит десять месяцев. Также были признаны несостоявшимися торги на завершение строительства восьмиэтажек № 3 и № 4, так как все поступившие заявки признаны не соответствующими нормативам. На торги по достройке дома № 23 не было подано ни одной заявки. Данные аукционы планируется провести повторно. Ранее сообщалось, что жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется Определены подрядчики для достройки четырех домов в ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщается на сайте госзакупок. Согласно информации, по итогам повторных аукционов по достройке ЖК были определены подрядчики для завершения четырех строительства многоквартирных домов № 1, 2, 5 и 31. Достройкой восьмиэтажки № 1 займется ООО ГК "Энергосистемы". Стоимость проведения достройки составит 337,9 млн рублей, что ниже первоначальной цены на 12,5 млн рублей. Право на завершение строительства многоэтажного дома № 2 получило ООО "Строительно-монтажное предприятие — 3000". Компания выполнит работы по начальной цене торгов в 350,4 млн рублей. Аукционы по домам № 5 и 31 были признаны несостоявшимися, так как соответствующая требованиям заявка поступила только от ООО "Жилстрой". За возведение обоих зданий компанией были назначены максимально возможные цены. Строительство десятиэтажного дома № 31 было оценено в 410,1 млн рублей, а восьмиэтажного дома № 5 — в 365,7 млн рублей. Контракт будет заключен с единственной компанией - участницей аукциона. По имеющейся информации, дома № 1, 2 и 5 подрядчики должны достроить в течение девяти месяцев, а строительство дома №31 составит десять месяцев. Также были признаны несостоявшимися торги на завершение строительства восьмиэтажек № 3 и № 4, так как все поступившие заявки признаны не соответствующими нормативам. На торги по достройке дома № 23 не было подано ни одной заявки. Данные аукционы планируется провести повторно. Ранее сообщалось, что жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется достроить в ноябре 2022 года. Также напомним, что в ноябре декабре прошедшего года три дома в ЖК "Новинки Smart City" были введены в эксплуатацию.

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